Errol Spence Jr. tiene toda su concentración puesta en vencer a Terence Crawford el 29 de julio por el título indiscutible de peso welter.

Quien pierda la pelea posiblemente buscaría ejercer una cláusula de revancha para ejercerla posteriormente, pero Spence Jr. está pensando en tener un posible choque de guantes con la superestrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez.

Álvarez posee un contrato de tres peleas con Premier Boxing Champions de Al Haymon, que firmó en junio pasado. La primera pelea de Álvarez como parte bajo la tutela de esta promotora será un encuentro indiscutible contra Jermell Charlo, actual campeón de las 154 libras, para medir fuerzas en las 168 libras.

Spence aseguró que no descarta saltar unas divisiones de peso, de la misma manera que lo hizo su compañero Charlo, para tener una oportunidad con el boxeador tapatío.

“Una pelea contra Álvarez suena bien, pero Álvarez tiene un contrato de tres peleas con Premier Boxing Champions. Entonces, no sé quién podría estar en ese trato”, comentó Spence en una entrevista en FightHype.com.

“Podría ser David Benavidez, luego Jermall Charlo y quien sea. Él y Haymor, y quienquiera que haya hecho el trato, probablemente ya tengan los nombres. Ya está prescrito, así que no tengo ni idea. Entiendo la especulación de la gente, pero al final del día, no es más que eso”, sostuvo Spence Jr.

“Podría saltar las categorías de peso, es algo en lo que pensaría, pero estoy enfocado en la tarea que tengo contra Crawford, y también quiero obtener un cinturón en las 154 libras. Podría ocurrir; No veo por qué no. Pero no me preocupa si sucede. Si no es así, no perseguiré a nadie ni intentaré que esa pelea suceda”, aclaró.

En junio, Spence afirmó que definitivamente tomaría la pelea de Álvarez que se le presentó, y que su peso natural es de 165 a 168 libras.

El año pasado el boxeador mexicano recibió una pelea de Spence en un peso pactado en 165 libras, y una bolsa de $50 millones como parte de un paquete de dos peleas que primero comenzaría con una pelea contra Jermall Charlo por $45 millones, pero Canelo se inclinó por enfrentarse y perder ante Dmitry Bivol, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En caso de concretarse una pelea entre el zurdo Spence y Álvarez, Spence tendría una altura de casi dos pulgadas y alcanzaría la ventaja.