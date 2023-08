El actual campeón mundial de la división de peso gallo de UFC, el estadounidense Aljamain Sterling, estará exponiendo su título ante el actual clasificado mundial número dos de la división de las 135 libras en UFC, el también estadounidense Sean O'Malley, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 292, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 19 de agosto, en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Sterling, quién es conocido como 'FunkMaster' y tiene 34 años de edad, se presenta la pelea con un registro de 23-3 con 11 finalizaciones, 3 por nocaut y 8 por sumisión. Habló sobre las razones por las que O'Malley es tan popular y cuestionó el camino fácil que ha tenido su rival en comparación con el suyo. También se hizo algunas preguntas en función a cómo cree que irá la pelea.

"Creo que si cualquiera hubiera tenido al mismo Snoop Dogg promocionando su pelea después de salir de las Contender Series, cualquiera se habría convertido en una superestrella de la noche a la mañana, porque es publicidad. Especialmente cuando sales a pelear contra otros tipos que no deberían estar en la jaula contigo, es fácil acumular currículum y conseguir esos momentos estelares. Tiene un estilo llamativo en el sentido de que consigue nocauts. Para los aficionados casuales, eso está bien. Pero para los aficionados más acérrimos, que realmente sintonizan y ven el deporte, creo que son lo suficientemente inteligentes como para entender qué es qué y elegir.".

"Sí, ha tenido un camino más fácil, y ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer con la competición que tenía delante. Yo estoy acabando con tipos entre los 15 primeros. Hay una diferencia significativa entre hacer eso contra oponentes de calibre y contra tipos que ya no están en el espectáculo. Hay una razón por la que ya no están en el programa. No estoy diciendo que no puedan volver. Solo digo las cosas como son. El "factor" no sé lo que es. No lo entiendo".

"En mi tercer combate en la UFC, luché contra un rival clasificado que ocupaba el sexto puesto en el ranking mundial. Desde entonces no he vuelto atrás. Creo que eso dice mucho por sí mismo, y creo que es lo que me da confianza de cara al sábado por la noche en UFC 292. Estoy impaciente por salir ahí fuera y aplastar la máquina del bombo de la mascota del maestro y seguir con mi día a día. Entonces podré empezar a promocionar mi 'Funk Harbor' y también tengo una botella para Dana. Va a ser un buen momento".

"Me imagino que O'Malley no tendrá el mismo aspecto que yo. Y yo no tendré exactamente el mismo aspecto que él. Pero eso es lo que hace que este enfrentamiento sea muy, muy interesante e intrigante. ¿Puedo entrar sin ser atacado? ¿Es tan preciso como él cree? La otra parte es cómo de buena es su defensa en los derribos y cuánto tiempo ha tenido desde su último combate para mejorar. He tenido en cuenta todas estas cosas. Voy a estar seguro. Voy a ser calculador y cuando llegue el momento de arriesgar, nos arriesgaremos".

En la cartelera UFC 292 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas a la campeona de la división de peso paja femenil de UFC, la china Weili Zhang, enfrentando a la brasilera Amanda Lemos. La sensación irlandesa Ian Machado Garry, estará exponiendo su invicto de 12 peleas como profesional cuando enfrente al veterano estadounidense Neil Magny, en una pelea por la división de peso welter de UFC.

Presencia latina en UFC 290

El ecuatoriano Chito Vera se enfrentará al brasilero Pedro Munhoz en una pelea por la división de peso gallo de UFC. El brasilero Gregory Rodrigues tendrá una dura prueba cuando enfrente al ruso Denis Tiuliulin en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que la brasilera Natália Silva, se enfrentará a la estadounidense Andrea Lee en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También verá acción la brailera Karine Silva, quién se enfrentará a la ucraniana Maryna Moroz, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.