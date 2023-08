El actual clasificado mundial número uno de la división de peso welter de Bellator, el norteamericano Logan Storley, se enfrentará al actual clasificado mundial número siete de la división de las 170 libras en Bellator, el también norteamericano Brennan Ward, la pelea será el choque estelar de la cartelera Bellator 298, la cual se llevará a cabo este mismo viernes, 11 de agosto, en el Sanford Pentagon de Sioux Falls en Dakota del Sur.

La pelea, que es promocionada por Bellator, será televisada por Showtime.

Storley, quién es conocido como 'Storm' y tiene 30 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 14-2 con 8 finalizaciones, todas por nocaut. Habló sobre la importancia de pelear en su estado natal, dio un repaso por su carrera y explicó porqué tiene sentido pelear contra Ward.

"No muchos peleadores pueden volver a casa y competir en su estado natal, especialmente en Sioux Falls, a dos horas de mi ciudad. No muchos tienen la oportunidad de pelear tan cerca de casa. Así que he aprendido a disfrutarlo de verdad, es divertido tener al público, a mis amigos y a mi familia, en comparación con algunos de estos combates en los que tienes que cruzar el país, el mundo o estás muy lejos. Realmente disfruto peleando en casa, y estoy ansioso por volver".

"Creo que lo más importante son las pequeñas situaciones, los pequeños detalles. Y los vuelves a poner en tu propio plan de juego, donde sea que necesites mejorar. Eso es todo lo que puedes hacer, aprender de ello. No hay nada más que hacer. Quieres volver a la situación para recuperar tu cinturón. Estoy clasificado como el número 1, he derrotado a todos los mejores, he luchado contra todos ellos. Así que creo que para mí, tienes que tener actuaciones dominantes. Tienes que ir allí y demostrar que eres diferente"

"Obviamente, tengo dos derrotas ante el mismo tipo. Una fue por decisión dividida, la última fue una pelea por el título a cinco asaltos, así que para mí ese es realmente el objetivo, recuperar el cinturón y deshacerme de esas derrotas. Sólo tengo que ser dominante, mostrar mis habilidades y demostrar que he mejorado".

"Tiene sentido (la pelea contra Ward), viene de tres buenas victorias. Todos los demás están más o menos atados, o ya he luchado contra ellos antes. He luchado contra los mejores, y ahí es donde nos quedamos. Y yo quería volver allí en lugar de sentarme en el banquillo. Si no aceptas esta pelea, te vas a sentar a esperar. No quería sentarme y esperar ocho meses, o casi un año, para volver a pelear. Para mí tenía sentido, y eso es lo que tenía Bellator. Y estaba emocionado por aceptarlo, y conseguir una victoria dominante"".

Co-estelar y latinos presentes en Bellator 298

En la pelea co-estelar de Bellator 298 el ruso Valentin Moldavsky se enfrentará al norteamericano Steve Mowry en una pelea por la división de peso pesado de Bellator. También estará el peruano Enrique Barzola, quién buscará propinar la primera derrota al norteamericano Jaylon Bates en una pelea por la división de peso gallo de Bellator. Además, estarán los brasileros Weber Almeida, Leandro Higo, Dayana Silva, Marcirley Alves y Jairo Pacheco enfrentando a Lucas Brennan, Nikita Mikhailov, Ekaterina Shakalova, Jerrell Hodge y Vladimir Tokov, respectivamente.