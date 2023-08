La actual clasificada mundial número cinco de la división de peso paja femenil de UFC, la brasilera Jéssica Andrade, se enfrentará a la actual clasificada mundial número diez de la división de las 115 libras femenil en UFC, la norteamericana de raíces mexicanas Tatiana Suarez, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Nashville, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 5 de agosto, en el Bridgestone Arena de Nashville en Tennessee.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Suarez, quién tiene 32 años de edad, se presenta a la pelea con un registro invicto de 9-0 con 6 finalizaciones, 2 por nocauts y 4 por sumisión. Habló sobre sus opciones de lograr su objetivo después de vencer a tres campeonas mundiales si consigue vencer a Andrade, su emoción de volver a pelear en el peso paja y lo que espera de su próxima rival.

"Creo que puedo conseguir ese final. Estoy tratando de conseguir ese final. Creo que puedo conseguir ese final. Creo que hago un excelente caso (para obtener la oportunidad por el título) porque vencería a dos ex campeonas mundiales. Vencí a la ex campeona mundial Carla Esparza. Vencí a Alexa Grasso, que ahora es la actual campeona mundial en una categoría de peso superior a la mía, y aquí estaría otra campeona mundial. Así que cuando consiga esta victoria, sin duda me ayudará a abogar por ese puesto en la lucha por el título."

"Estoy emocionada por volver al peso paja. La primera pelea fue simplemente entrar ahí, conseguir la victoria. Y esta pelea está un poco más centrada en mi objetivo final, que es convertirme en campeona del mundo. Así que estoy emocionada de estar en ese camino, luchando en mi propia categoría de peso, y conseguir un paso más cerca de convertirse en un campeón del mundo de peso paja."

"No estoy muy segura (sobre qué esperar de Andrade). No me fijo demasiado en su mentalidad. Sólo tengo que concentrarme en lo que voy a hacer, en ejecutar mi plan de juego, en mantener la calma, pero también en ser yo misma, implacable, mezclar las cosas muy bien y centrarme en mí misma. Creo que ése es el camino a seguir".

Pelea estelar y latinos presentes en UFC Nashville

En la cartelera UFC Nashville la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Cory Sandhagen y Rob Font, quienes se enfrentarán en una pelea por la división de peso gallo de UFC, Además, el chileno Ignacio Bahamondes estará enfrentando a Ľudovít Klein en una pelea por la división de peso ligero de UFC. También estarán los brasileros Diego Lopes, Raoni Barcelos y Mairon Santos, quienes verán acción cuando se enfrenten a Gavin Tucker, Kyler Phillips y Sean Woodson, respectivamente.