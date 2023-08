El inglés Sunny Edwards planea defender su título mundial de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con estilo contra el invicto de Chile, Andrés Campos, este sábado 10 de junio en el OVO Arena Wembley, antes de colocarse firmemente en los otros campeones mundiales en 112 libras.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Edwards (19-0, 4 nocauts) está decidido a unificar la división de peso mosca antes de lograr su objetivo de convertirse en un campeón mundial de peso múltiple, y el talentoso peleador de 27 años ahora se encuentra en el lugar perfecto para una unificación. choque con el gran golpeador mexicano de las 112 libras del CMB, Julio César Martínez, y el rey de la OMB de San Antonio, Jesse “Bam” Rodríguez.

El anticipado debut de Edwards con Matchroom encabeza un triple encabezado de acción por el título mundial, con Nina Hughes (5-0, 2 nocauts) defendiendo su corona de peso gallo de la AMB contra Katie Healy (6-0) y Cherneka Johnson (15-1, 6 nocauts) defendiendo su correa de peso súper gallo de la FIB contra Ellie Scotney (6-0).

“No hay ningún lugar para que los otros campeones se escondan ahora", dijo Edwards. “Uno a la vez, tendrán su turno. Lo que hago es diferente a todo lo que hacen los demás en un ring de boxeo. El mundo está esperando, y creo que ahora mismo soy el peso mosca número uno del mundo. Yo diría que soy uno de los mejores moscas del mundo”.

“Fight Night es mi mejor noche de mi año, mejor que mi cumpleaños y mejor que Navidad, es la mejor noche del año. Creo que Eddie, y el resto de Matchroom y DAZN, realmente saben que conmigo obtienen un peleador que quiere pelear y peleará con cualquiera. Soy Sunny 'Showtime' Edwards, campeón mundial de peso mosca de la FIB y el mejor peso mosca del mundo”.

“Showtime” parecía listo para enfrentar al líder del CMB, Martínez, en un gran choque de unificación a fines del año pasado. La pareja estaba en negociaciones profundas para organizar un enfrentamiento en México, pero Martínez acordó enfrentarse al retador obligatorio McWilliams Arroyo.

La estrella británica se sintió amargamente decepcionada después de perder su oportunidad de unificar la división, y cree que fue su rival mexicano quien desconectó la pelea, y en su lugar eligió enfrentar una oposición más fácil para mantener su cinturón de título mundial.

“No es solo que quiero todos los cinturones, no quiero que nadie más los tenga”, dijo Edwards. “Me enferma, me duele que haya otras tres personas con mi peso que caminan diciendo la misma mierda que yo digo. El hecho de que con el boxeo profesional no puedas forzar a alguien en el ring contigo y que puedan andar mostrando un cinturón, como mira a Martínez por el amor de Dios, eso es terrible”.

“Realmente creo, ¿cómo puede siquiera considerarse un campeón mundial? Lo ganó como un título vacante, falló una prueba de drogas, las mismas peleas reprogramadas reprogramadas reprogramadas, luchando contra una oposición fácil por la que me matarían. Cada pelea que obtiene es fácil, registros terribles como 11-3 y 15-7, ¿cómo qué? Estás destinado a ser un campeón mundial”.

“Estás caminando tratando de decirle a la gente que estás cerca del peleador que soy. Realmente, hay personas que estarían de acuerdo porque es un campeón mundial de peso mosca. El boxeo es simplemente obsoleto porque tienes a estos campeones mundiales que ganan títulos mundiales, buenos contratos y peleas fáciles. Eso mata el deporte”.

Antes de que puedan tener lugar más conversaciones sobre peleas de unificación, Edwards sabe que debe lidiar con Campos de manera convincente este fin de semana, y el talento con sede en Sheffield insiste en que toda su atención está en el invicto de 26 años.

Campos (15-0, 4 nocauts), clasificado en el puesto siete en el ranking de la FIB, ostenta el cinturón de peso mosca latino de la OMB desde marzo de 2020 y el sudamericano, que ha desafiado a Edwards antes, obtuvo la victoria número 15 de su carrera en enero y cuarto dentro de la distancia, y ahora consigue la oportunidad por el título mundial que ha estado anhelando.

“Estoy peleando con Andrés Campos de Chile y fuera de él y sus fanáticos, abusando de mí en Instagram durante los últimos años, realmente no sé mucho sobre él. Realmente no me importa saber demasiado sobre él. Cuando llego ahí es el show de Sunny. Es la hora del espectáculo, y no hay mejor momento que el de la hora del espectáculo. Cuando llego allí, es lo que yo quiero que sea. No me concentro en él. No necesito hablar de él”.

Edwards vs. Campos encabeza una gran noche de acción por el título mundial en Wembley, el peso crucero Cheavon Clarke (5-0, 4 nocauts) busca acercarse a una inclinación por el título británico cuando se enfrente a David Jamieson (10-2, 7 nocauts) en una eliminatoria final por el famoso Lord Lonsdale Challenge Belt, Youssef Khoumari (15-1-1, 6 nocauts) y Reece Bellotti (15-5, 13 nocauts) se enfrentan en una eliminatoria por el título británico de peso súper pluma.

The “Romford Bull” Johnny Fisher (8-0, 7 nocauts) traerá su Bull Army a Wembley para la tercera vez que el peso pesado de 24 años pelea contra Emilio Salas (7-4-1, 3 nocauts), Shannon Ryan (4-0) dirigida por Anthony Joshua regresa al lugar de su Debutó en marzo de 2022 para continuar su viaje profesional, y las estrellas emergentes George Liddard (2-0, 2 KO) y Muhammad Ali (1-0) aparecen en Before the Bell.