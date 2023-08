Josh Taylor, ex campeón indiscutido de peso welter junior, sigue molesto por su derrota ante Teófimo López, quien lo venció por decisión unánime en junio pasado, durante su pelea celebrada en la ciudad de Nueva York.

Taylor aseguró que tuvo una gran preparación para la pelea, pero cree que su cuerpo presentó problemas después del cuarto round, pese a que López era visto como el menos afortunado, sometió a su rival a una clínica de boxeo.

"Sigo un poco destrozado por todo esto, pero principalmente estoy enojado con mi desempeño porque me preparé muy bien. Noqueé a dos, tres compañeros de sparring y también hice el peso perfecto, no hubo problemas", comentó Taylor en entrevista con Evening News.

"Creo que fue una acumulación de cosas, al regreso del cuarto round le dije a mi entrenador: 'Se me fueron las piernas'. No pude correr mucho en el campamento por mi lesión en el pie. Incluso cuando llegué a Nueva York me costó conciliar el sueño. Luego hubo todo el material de los medios durante la semana de la pelea. No son excusas, él fue mejor que yo esa noche y tomé la derrota como un hombre, seguimos adelante”, expresó.

"Incluso en mi luna de miel, me senté y Danielle me preguntaba qué estaba mal. Pero ahora hice mi examen de conciencia y es lo que es y es hora de seguir adelante. No tengo ninguna presión sobre mis hombros en absoluto. La he tenido desde el período previo a los Juegos de la Commonwealth en 2014. Esa expectativa aumentó a lo largo de los años. Es como un poco de peso sobre mis hombros ya que esa presión se fue, la cargué durante diez años”, continuó.

"Logré más de lo que me propuse en el deporte, así que ahora lo disfrutaré. Boxeé en Estados Unidos cuatro veces como profesional, encabecé el cartel dos veces, una vez en Las Vegas cuando me convertí en campeón mundial indiscutible y luego en junio en el Madison Square Garden", agregó.

Actualmente, Taylor analiza su futuro, intenta decidir si se mantiene o no en el peso welter junior o aumentar siete libras para ingresar a la división de peso welter.

Se presentarán varias peleas importantes en cualquiera de las categorías de peso, pero en este momento, Taylor sería considerado un gran perdedor contra los mejores pesos welter.