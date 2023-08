El excampeón estadounidense, de raíces hondureñas, Teófimo “The Takeover” López, regresó a su acostumbrado alto nivel de competencia, derrotando por decisión unánime al escocés Josh Taylor, para arrebatarle el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el pasado sábado por la noche en el Teatro Hulu del Madison Square Garden de Nueva York.

López aseguró que gran parte del crédito la tiene su padre, quien realizó cambios durante el campo de entrenamiento, un ajuste que para López Jr. fue clave para conseguir la victoria ante Taylor.

En diferentes oportunidades López, ha sido objeto de críticas por hacer una demostración escasa arriba del ring, una de ellas fue ante George Kambosos Jr. en noviembre de 2021, aunque un año atrás llegó a la cima del deporte cuando derrotó a Vasiliy Lomachenko por decisión unánime.

En declaraciones posterior a la pelea con Lomachenko, señaló que Teófimo López Sr. se dio cuenta de algunos problemas previo al encuentro, y que lo que funcionaba con unos rivales, no sería igual con otros. En este último evento, López Jr. trabajó más su contragolpe natural.

Pero López dijo que su padre se había dado cuenta antes de la pelea de Taylor que lo que funcionó contra Lomachenko no era aplicable a otros oponentes, es decir, lanzar muchos golpes. Para Taylor, López se inclinó más hacia su identidad natural de contragolpe.

“Lo que más ayudó fue que descubrió el problema. Miró un combate que hice con Yordenis Ugas y notó: 'Espera, no estabas lanzando un puñetazo cada dos segundos'. Así que ese era el problema: tantos golpes. Tenía que lanzar un puñetazo cada dos segundos. Es decir, como un jab o algo así, solo para que pueda evitar que el peleador hiciera lo que hizo. Solo fue bueno cuando me enfrenté a Lomachenko. Pero no funciona para todos”, destacó López para el podcast The Porter Way.

“Pero el resto de los peleadores, solo intentaban esperarme y tratando de contrarrestar. Soy el mejor contragolpeador del juego. Eso es lo que nos faltaba y él me lo quitó. Después de que se dio cuenta de eso viendo una película. Le agradezco mucho a Dios porque me dio el modelo y me quitó mucha presión de pensar siempre en lanzar un golpe porque no estoy analizando al peleador ni sus movimientos, yo no estoy haciendo nada más que lanzar jabs y tratar de mantener ese lanzamiento constante de un golpe cada dos segundos”, sostuvo.

Pero contra Taylor, considerado el mejor de las 140 libras por mucho tiempo, López se reivindicó y en la segunda mitad de la pelea comenzó una ofensiva contra el escocés con fuertes puñetazos, y con el resultado, aclara que apoya las decisiones de su padre, pese a que muchos consideran que retrasa la carrera de su hijo.

“Dios nos habla de maneras milagrosas y funcionó de esa manera para él y ¿cuáles son las posibilidades? Probablemente hubiera perdido ayer si no lo hubiéramos arreglado. Por eso no quería dejar a mi padre porque sabía que había algo con lo que no conectábamos pero que podíamos arreglar a su tiempo. Solo debo tener fe en eso”, concluyó López Jr.