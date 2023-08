El excampeón estadounidense, de raíces hondureñas, Teófimo “The Takeover” López, regresó a su acostumbrado alto nivel de competencia, y con una soberbia labor, derrotó por decisión unánime al escocés Josh Taylor, para arrebatarle el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), este sábado por la noche en el combate estelar de una cartelera que Top Rank organizó en el Teatro Hulu del Madison Square Garden de Nueva York.

Taylor llegó a ser el Campeón Indisputado de las 140 libras, pero una lesión le impidió seguir ostentando los cuatro títulos más importantes del boxeo en la actualidad. Sólo quedó como Campeón de la OMB y después de 16 meses, regresó al ring para enfrentar a Teófimo López.

Sin embargo, esta noche Teófimo superó ampliamente a Taylor, boxeando con velocidad, precisión y un contragolpeo que aventajó por mucho al escocés. Las tarjetas confirman la victoria de López, ya que los tres jueces anotaron 115-113, 115-113 y 117-111.

Teófimo también fue Campeón Unificado de las 135 libras (FIB, AMB y OMB), luego de aquella victoria sobre Vasyl Lomachenko, en octubre del 2020.

La velocidad superior de las manos, la inteligencia, la variedad de golpes y el atletismo de López dificultaron que Taylor montara un ataque sostenido y le permitió a López destrozar al excampeón indiscutible de las 140 libras en ocasiones, especialmente durante las rounds 11 y 12, cuando lo tuvo al borde del nocaut.

“Josh Taylor es un peleador duro”, dijo López. “Es evidente por qué ha vencido a tantos boxeadores. Pero tienes que contragolpear al contragolpeador. Tienes que entrar allí y ser más inteligente. Yo hice eso. Creo que hice lo suficiente para ganar. De esto se trata todo".

"Me cuestioné a mí mismo por una buena razón. Ustedes no entienden. Siempre he sido mi peor crítico. Y ustedes vieron un poco de eso. Pero solo tengo que preguntarles una cosa y solamente una cosa. ¿Todavía lo tengo?

"Estoy muy agradecido. Se trataba de arreglar lo que necesitábamos que arreglar. Por eso no dejo a mi entrenador. Confío mucho en él".

“No hay excusas”, dijo Taylor. “No fue mi mejor actuación. El mejor hombre ganó esta noche. No tengo excusas. Peleé lo mejor que pude. Él fue mejor que yo esta noche. Es lo que es. Felicitaciones a Teófimo.

“Pensé que era una pelea cerrada. Me encantaría hacerlo de nuevo. Definitivamente sé que soy mejor que eso, y sé que aún puedo vencerlo. Me encantaría hacerlo de nuevo. Pero él es el campeón, así que la pelota está en su cancha".

Con esta victoria, López mejoró su palmarés a 19-1, con 13 nocauts, mientras que Taylor perdió su invicto al quedar con 19-1, 13 nocauts.

López, nacido en Brooklyn, también se convirtió en campeón mundial de dos pesos contra uno de los dos mejores oponentes a los que se ha enfrentado desde que hizo su debut profesional en noviembre de 2016.