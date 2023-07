El actual clasificado mundial número siete de la división de peso welter de UFC, el norteamericano Stephen Thompson, se enfrentará al actual clasificado mundial número quince de la división de las 170 libras en UFC, el brasilero Michel Pereira, la pelea será en la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Stephen Thompson a UFC 291?

Thompson, quién es conocido como 'Wonderboy' y tiene 40 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de noquear a Kevin Holland el pasado mes de diciembre del año 2022, para recuperarse de una mala racha de dos desiciones desfavorables de los jueces ante Belal Muhammad en el mes de diciembre del año 2021 y Gilbert Burns en el mes de julio del mismo año. Se presenta a la pelea con un registro de 17-6 con 9 finalizaciones, 8 por nocaut y 1 por sumisión.

En su larga carrera de poco más de 11 años y 19 peleas en UFC, ha ganado ocho bonos por desempeño, cuando aún existía el bono por Knockout of the Night, lo ganó cuando noqueó a Dan Stittgen. Además, ha ganado tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Tyron Woodley, Vicente Luque y Kevin Holland. También ha ganado cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Robert Whittaker, Jake Ellenberger, Johny Hendricks Geoff Neal.

¿Cómo llega Michel Pereira a UFC 291?

Pereira, quién es conocido como 'Demolidor' y tiene 29 años de edad, estará buscando su sexta victoria consecutiva luego de someter a Zelim Imadaev, lograr decisiones unánimes sobre Khaos Williams, Niko Price y André Fialho, además de una decisión dividida en su última pelea contra el argentino Santiago Ponzinibbio. Se presenta a la pelea con un registro de 28-11 con 17 finalizaciones, 10 por nocaut y 7 por sumisión.

En su larga carrera de poco más de cuatro años y ocho peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, dos veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Danny Roberts y Zelim Imadaev. Además, ha gando otras dos veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Tristan Connelly y Santiago Ponzinibbio.

Pelea estelar y brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Dustin Poirier y Justin Gaethje en una pelea por la división de peso ligero en UFC para determinar al nuevo campeón BMF. Mientras que la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Alex Pereira haciendo su debut en la división de peso semicompleto en UFC, enfrentando al polaco Jan Błachowicz en una pelea por la división de las 205 libras en UFC. Además, los brasileros Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.