El ex campeón interino de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Tony Ferguson, se enfrentará al también legendario de la división de las 155 libras en UFC, su compatriota Bobby Green, la pelea será en la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Ferguson, quién es conocido como 'El Cucuy' y tiene 39 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 25-8 con 20 finalizaciones, 12 por nocaut y 8 por sumisión. Habló sobre cómo ha venido su carrera y que aún está muy lejos del retiro, también habló sobre las interacciones que ha tenido con su próximo rival.

"Siento que en este momento de mi vida, apenas estoy llegando a mi mejor momento, lo cual es una locura... Estoy conmocionado. Estoy realmente sorprendido. Soy tan listo como parezco, nene. Nadie me va a decir (que me retire). Pueden proponérmelo o decir: 'Oh, Tony. Lo que sea. Se va a retirar'. No, hijos de p*ta. Voy a terminar cuando yo quiera. Pero también voy a tener que hacer lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar. Cinco peleas y un título, nene".

"Creo que es un individuo (Bobby Green) confundido. Creo que no sabe qué demonios puede esperar de mí. Ese tipo de individuo es de los que realmente no entiendes. Me envió un mensaje de texto el Día del Padre. Me dijo 'Hey yo este es tu oponente'. Yo ya lo sabía. Después me dijo 'feliz Día del Padre'. No voy a llamarle idiota, pero no hace mucho le vi en el vestíbulo. Mr.Flashy. Cuando me vio, parecía que había visto al cuarto jinete de la muerte. Fue una locura".

Pelea estelar y brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas a los norteamericanos Dustin Poirier y Justin Gaethje en una pelea por la división de peso ligero en UFC para determinar al nuevo campeón BMF. Mientras que la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Alex Pereira haciendo su debut en la división de peso semicompleto en UFC, enfrentando al polaco Jan Błachowicz en una pelea por la división de las 205 libras en UFC. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.