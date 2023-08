Tim Tszyu, peso mediano junior y poseedor del título interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), espera un posible enfrentamiento contra Brian Mendoza.

Tszyu se convertirá en el campeón completo una vez que Jermell Charlo, actual campeón del ente sancionador, suba al ring con la superestrella mexicana de peso súper mediano Saúl 'Canelo' Álvarez el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Tras la decisión de la OMB, Tszyu se ha mostrado de acuerdo y aplaudió la decisión por parte de los funcionarios.

“Cuando haces algo malo como él, mereces que te despojen. Por eso me alegro de que la OMB hiciera lo correcto. También significa que mi nombre estará para siempre en la lista de campeones mundiales. Y el cinturón, no me lo acaban de entregar, gané el interino a Tony Harrison... así que no se me acaba de dar nada", expresó Tszyu en comentarios a Fox Sports Australia.

Mendoza dominó al ex campeón unificado Jeison Rosario, y a principios de este año noqueó a Sebastián Fundora, previamente invicto para conseguir el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en las 154 libras.

Tszyu considera que un posible choque de guantes con Mendoza sería explosivo.

“Los tres primeros en nuestra división somos Charlo, yo y luego Mendoza. Es el campeón interino del WBC, lanza golpes poco ortodoxos, su poder está en ambas manos. Presume de golpes de gracia en los carretes. Al mirar sus últimas actuaciones y las mías es la pelea de fuegos artificiales de la división en este momento", sentenció Tszyu.

“Es mi mayor desafío hasta ahora. Con el KO de Fundora, todo fue cuestión de tiempo, lo tomó desprevenido. La mano de Fundora se colocó ligeramente donde no debió y eso fue todo lo que necesitó”, aseguró Tszyu.

“Respeto a cada peleador que sube al ring y respeto a Mendoza como rival potencial. Pero no soy el tipo de persona de besos, abrazos o mensajes de agradecimiento. Si se firma una pelea entre nosotros, tendré que encenderme cada segundo que esté allí, porque en el boxeo, tienes distracciones durante la pelea. Así que deberé trabajar para mantenerme alerta durante todo el encuentro”, sentenció.