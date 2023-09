El actual clasificado mundial número seis de la división de peso completo en UFC, el australiano Tai Tuivasa, se enfrentará al actual clasificado mundial número ocho de la máxima división de peso en UFC, el ruso Alexander Volkov, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 293, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 9 de septiembre, en el Qudos Bank Arena de la ciudad de Sydney, Australia.

The middleweight title is on the line 🏆#UFC293 Fight Week is HERE! pic.twitter.com/5jfgG7utZQ — UFC (@ufc) September 4, 2023

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Tai Tuivasa a UFC 293?

Tuivasa, quién es conocido como 'Bam Bam' y tiene 30 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias tras ser noqueado en sus dos últimas peleas, por Ciryl Gane el pasado mes de marzo de septiembre y por Sergei Pavlovich tres meses después, ambas peleas en el año 2022. Cortando así una racha de cinco victorias que tenía en ése momento. Se presenta a la pelea con un registro de 14-5 con 13 finalizaciones, todas por nocaut. En su carrera de casi seis años y 13 peleas en UFC, ha ganado cinco bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Ciryl Gane y cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus sólidas y contundentes victorias sobre Rashad Coulter, Greg Hardy, Augusto Sakai y Derrick Lewis.

¿Cómo llega Alexander Volkov a UFC 293?

Volkov, quién es conocido como 'Drago' y tiene 34 años de edad, estará buscando su tercera victoria consecutiva luego de haber noqueado a Jairzinho Rozenstruik en el mes de junio del año 2022 y a Alexander Romanov en el mes de marzo del año 2023. Supo tener una racha de cuatro victorias en sus primeras peleas en UFC. Se presenta a la pelea con un registro de 36-10 con 27 finalizaciones, 24 por nocaut y 3 por sumisión. En su carrera de casi siete años y 14 peleas en UFC, ha ganado tres bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Stefan Struve y dos veces el Performance of the Night, gracias a sus victorias sobre Fabrício Werdum y Alistair Overeem.

This Saturday Down Under at #UFC293!



🏆 Israel Adesanya vs Sean Strickland

👊 Tai Tuivasa vs Alexander Volkov pic.twitter.com/idJbMRq5j0 — UFC Europe (@UFCEurope) September 4, 2023

Pelea estelar y latinos presentes en UFC 293

En la cartelera UFC 293 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al nigeriano Israel Adesanya, quién estará defendiendo su título mundial de peso medio de UFC ante el estadounidense Sean Strickland. Mientras que los brasileros Felipe dos Santos y Gabriel Miranda tendrán duras pruebas cuando se enfrenten a Manel Kape y Shane Young, en peleas por las divisiones de peso mosca y pluma de UFC, respectivamente. Además, el estadounidense de raíces mexicanas Jose 'Chepe' Mariscal, se enfrentará a Jack Jenkins, en una pelea por la división de peso pluma de UFC.