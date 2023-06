Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que tiene algo grande que está por venir, recordando que no se sube al ring desde diciembre pasado, cuando derrotó a Derek Chisora en su pelea de trilogía.

Fury intentó consolidar una pelea con varios oponentes, sin embargo, ninguna pudo concretarse y todas por distintos motivos.

"El rey de los pesos pesados ​​del CMB no puede esperar hasta mi próxima pelea. He entrenado todos los días desde Navidad para conseguir una pelea. Intenté con muchos peleadores y no tuve suerte, pero no me detendré. No puedo esperar a que todos ustedes vean lo que tengo por venir para ustedes, es espectacular", expresó Fury.

A principios de año, Fury trató de concretar una pelea indiscutible con Oleksandr Usyk, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Internacional de Boxeo (OIB), pero no pudieron ponerse de acuerdo financieramente.

"Me encantaría pelear contra Usyk por los títulos indiscutibles. Pero en este momento, él corre como un tramposo, tan rápido que no puede alejarse de mí lo suficientemente rápido. Esta pelea no ha sucedido es porque Usyk quiere más bolsos, quiere más dinero", afirmó Fury en Foxify Trade Twitter Spaces.

"No lo culpo por eso porque al final del día es una carrera corta y es un negocio. No es algo personal de 'Odio a Usyk' o 'Dios mío, Usyk no peleó'. por las razones que sean. Esto es estrictamente comercial. Él está esperando el gran dinero, los 100 millones de libras esterlinas que obtendrá de los saudíes para una pelea en noviembre o cuando suceda”.

" Sé que es un hombre de familia y tiene bocas que alimentar, así que le deseo suerte, no es personal, es un deporte para uno y un negocio para dos. Pero, cuando finalmente nos encontremos, lo voy a aniquilar, eso es un hecho", sentenció.