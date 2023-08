Hubo un momento inesperado en la noche del pasado sábado cuando Daniel Dubois, retador de peso pesado, derribó a Oleksandr Usyk, campeón indiscutible, en Polonia. Sin embargo, el golpe cayó en la línea del cinturón y fue declarado por el árbitro Luis Pabón, como ilegal y un golpe bajo.

Usyk logró recuperarse del golpe aplastante y terminó por derribar a Dubois en el octavo asalto, oficialmente, y posteriormente detenerlo el noveno para defender sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

“Respeto a este hombre. Un gran campeón que me dio una dura pelea y del que aprenderé. Pero el único golpe en las pelotas anoche fue el que sufrí cuando no levanté el brazo después de conectar este tiro”, escribió en su momento Dubois.

Sin embargo, Don Charles, entrenador de peso pesado británico, aumentó la dosis en cuanto a las declaraciones y afirmó que Usyk evitó una derrota por nocaut gracias a algunas trampas.

"Estoy devastado, al boxeador Daniel Dubois, le robaron su momento. El equipo, la familia, los amigos de la familia, el país, fueron robados anoche. Sabíamos que debíamos terminar la pelea en seis rounds, lo cual logramos hacer en el quinto asalto, eso fue un nocaut, no fue un TKO, fue un KO”, comentó Charles a IFL.

"Solo hay un Dios. Siempre vemos a Usyk haciendo señales de cruz y rezando. Quiero saber a qué Dios adora porque no se miente en el nombre de Dios. Usyk, deja de hacer trampa y sé justo. Si eres un hombre religioso como dices, no hagas trampa en nombre de Dios”, remarcó el entrenador.

No obstante, Usyk no tardó en referirse a las insinuaciones y afirmó que se mantendría lo suficientemente en forma para continuar si el árbitro esa noche hubiera dictaminado que fue una caída.

“Para mí, 100%, si el árbitro comenzara a contar, por supuesto habría saltado. Estaría de pie. Hubieses sido difícil para mí recuperarme y volver a mi estado normal, pero no hay duda me habría levantado”, sostuvo Usyk a Boxing King Media.

“No es bueno que la gente trate de conseguir victorias usando esas tácticas sucias. No puedes ganar siendo sucio, hay que ser claro".

No obstante. Charles expresó su desacuerdo con el accionar de Pabón.

“Si no eres bueno para hacer tu trabajo, deberías ser degradado. Si no eres competente, deberías ser degradado a un nivel inferior porque él no es lo suficientemente bueno para arbitrar en ese nivel", opinó Charles.