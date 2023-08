Oleksandr Usyk, campeón de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB), actualmente entrena de cara a la próxima defensa de sus títulos el próximo 26 de agosto contra Daniel Dubois.

Si gana, Usyk espera que su próxima pelea sea contra Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien se subirá al ring el 28 de octubre para medirse a Francis Ngannou, ex campeón mundial de UFC.

Fury y Usyk se reunieron a principios de este año para coordinar el encuentro, pero no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a los términos financieros de la revancha.

"Todo el mundo quiere ver la pelea entre Fury y yo. Podría ser enfrentarse al boxeador británico equivocado, pero este es el camino, y si tengo a este inglés en mi camino ahora, entonces debo enfrentarlo ", comentó Usyk a TNT Sports.

"Creo que Fury es una gran persona como ser humano, un gran hombre, de familia y como atleta también es brillante. Lo único que puedo decir es que hay muchas palabras, en lugar de acciones. Todo el mundo quiere ver la pelea entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury y tenemos que lograrlo. La gente está cansada de las conversaciones, necesitamos hacerlo", señaló Usyk.

Pese a que Dubois es un gran perdedor y cayó tres veces en su última pelea, Usyk no está pasando por alto el desafío de su rival.

"Lo trato con respeto y no lo subestimo. Lo trato como trataba a todos mis oponentes en el pasado. Cuando me preparo para otra persona, trabajo un poco en mi entrenamiento y con Daniel Dubois no hay excepción. Hago exactamente el mismo trabajo. Entreno lo más duro que puedo, como es posible, para lograr mi objetivo en el ring”, resaltó.