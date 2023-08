Gabriel Maestre, un venezolano de 36 años de edad y oriundo de Barquisimeto, logró otra victoria en su palmarés al derrotar a Travon Marshall, previamente invicto y quien lideraba las apuestas como favorito, con un nocaut en el segundo round de su pelea celebrada el pasado 16 de agosto en The Theatre en MGM National Harbor en Maryland.

Maestre, quien permanece invicto, en exclusiva para NOTIFIGHT, expresó su emoción al conseguir la victoria, pese a la diferencia de edad con Marshall, un prospecto de peso welter de apenas 22 años de edad, lo que le permitió al venezolano sentirse confiado de su poder arriba de las cuerdas.

“Estoy feliz de haber conseguido ese nocaut tan pronto. Mi equipo y yo nunca nos imaginamos que iba a noquear tan pronto, dimos el todo por el todo, eran 10 rounds, pero también estábamos preparados con una mentalidad positiva y confiando en la preparación, me sorprendí mucho, aunque en el boxeo el nocaut sale solo, así como salió en el segundo round y pudimos acabar de la mejor manera”, expresó el venezolano.

Ahora, Maestre está enfocado en conseguir una pelea por un título mundial, y tiene en la mira al lituano Eimantas Stanionis, campeón regular de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y el oriundo de Barquisimeto se ubica en la posición 7 del ranking del ente sancionador.

“Cuando gané la pelea con Marshal, lo primero que hice fue pedir a Stanionis. Es el campeón regular de la AMB y yo estoy por ese organismo, él está esperando un contrincante, dado que no ha podido pelear, tiene casi dos años que no se sube al ring, ya van tres veces que se le ha caído la pelea, pero yo estoy aquí disponible y estoy seguro que puedo ganar”, aseveró Maestre.

Ya existen conversaciones con el equipo de Estanionis para lograr un acuerdo, se están llevando a cabo reuniones para establecer detalles con las promotoras y que ambas partes coincidan para hacer posible el choque.

“Estuve hablando con mi encargado y me dijo que ya hay conversaciones. Hay una reunión que está pendiente para tocar ese tema, porque Stanionis está obligado a pelear y ojalá que la promotora tenga en cuenta mi nombre como el retador de él, tengo toda la fe que será este mismo año entre noviembre y diciembre”, señaló.

En caso de consolidar los parámetros para el encuentro, Maestre considera a Stanionis un boxeador “duro y fuerte, los europeos son duros, yo tengo que enfocarme en entrenar el triple de lo que hago, debo enfocarme en la preparación física porque será una pelea de fuerza y 12 rounds duros”.

Mykal Fox sigue esperando

Sin embargo, hay un boxeador que está interesado en volver a enfrentarse a Maestre, especialmente después de la pelea con Marshall, se trata de Mykal Fox, quien busca vengar su polémica derrota del pasado agosto de 2021.

Maestre, por su parte, no ve como prioridad volver a chocar guantes con Fox, en su mente está seguir escalando posiciones dentro del boxeo profesional y está convencido que una pelea por un título es el próximo paso para conseguir sus objetivos.

Recordemos que Maestre venció a Fox por decisión unánime en agosto de 2021 en The Armory en Minneapolis. Sin embargo, Fox habría superado a Maestre, pero perdió sus 12 asaltos en las tarjetas de los jueces John Mariano (115-112), Gloria Martínez Rizzo (117-110) y David Singh (114-113).

“Desde el momento que tuvimos la pelea por el título, Fox ha querido la revancha, pero lo he dicho que yo no me mando solo. Uno pelea con las promotoras, los managers y los organismos, que son quienes deciden”, explicó.

“Pienso que él es muy amigo de Marshall, estuvo en la pelea para apoyar a su amigo, pero él vio lo que pasó y desde ese momento quiere pelear, yo le dije en su momento, que la única manera de enfrentarnos es que se dé un título. Yo no estoy para pelear por pelear, ya no, y ahora que le gané a Marshall que lo tenían como favorito, estoy para grandes cosas, para pelear por un título”, sostuvo el venezolano.

Una corona para su país

Maestre quiere poder regalarle a su país natal un título pronto, quiere volver a su tierra y ofrecerles a sus seres queridos, a su gente y a todos los venezolanos una corona mundial y espera lograrlo antes de finalizar el año.

“Los planes ahora son buscar otra pelea de título pronto, queremos un campeonato mundial, ya Venezuela necesita tener muchos campeones y ese es el proyecto que tenemos antes que culmine el año”, resaltó.

El boxeador venezolano debutó profesionalmente en 2019, después de participar en dos Juegos Olímpicos, en Londres 2012 y Brasil 2016, pero no fue sino hasta tres años después que se decidió por dar un paso más allá y convertirse en profesional, lo que le ha permitido noquear a boxeadores como el colombiano Jeovanis Barraza y el argentino Diego Chávez, ambos vencidos por nocaut.

Pero su comienzo tardío en el profesional tiene una fecha de caducidad, quizás en unos años, aunque Maestre todavía se siente en condiciones de continuar ofreciendo lo mejor de su boxeo arriba del ring, espera continuar en forma por unos años más y mantener buenos resultados el tiempo que le queda.

“Ya tengo 36 años, pero yo me siento todavía que puedo dar, mientras que tenga salud, entrene bien y me mantenga saludable, creo que no hay problema de seguir hasta los 38 o 39 años, todo depende del momento que yo me sienta que ya no puedo u otro motivo, ese será el momento”, puntualizó.