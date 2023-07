El campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, quién es conocido como 'The Great' y tiene 34 años de edad, logró vencer al campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodríguez, quién es conocido como 'El Pantera' y tiene 30 años de edad, luego de obtener una victoria por nocaut en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

Muy estratégico iniciaron ambos peleadores el primer asalto, cerca de dos minutos después la pelea se amarró, tras un largo forcejeo y lograr un posición ventajosa, 'The Great' pudo conectar desde el ground and pound, pero sin la contundencia necesaria como para finalizar al mexicano, los segundos finales fueron en intercambio mientras Volkanovski estaba por encima de su rival.

Para el segundo asalto, 'El Pantera' trataba de establecer sus patadas como principal arma de ataque. El australiano buscaba establecer su plan de trabajo, amarrando la pelea y buscando derribar al mexicano, quién estaba cortado en su rostro. 'The Great' era claro dominador de las acciones. Para el tercer asalto Rodriguez pudo conectar algunas buenas patadas, durante toda la primera mitad del asalto la pelea transcurrió en el strking hasta que el australiano conectó un cabezazo al mexicano, de vuelta a la acción, 'El Pantera' tomaba confianza con sus patadas pero Volkanovski lograba conectar sólido y luego derribaba a su rival para golpearlo desde el ground and pound hasta que el réferi detuvo la pelea para decretar la victoria en favor de 'The Great'.

Resultados UFC 290 desde Las Vegas

Cartel estelar

Alexander Volkanovski def. Yair Rodriguez por TKO (R4, 4:19)

Alexandre Pantoja venció a Brandon Moreno por decisión dividida (46-49, 48-47 x2)

Dricus Du Plessis venció a Robert Whittaker por nocaut técnico en el segundo asalto (2:23)

Dan Hooker venció a Jalin Turner por decisión dividida (29-28 x2, 28-29)

Bo Nickal venció a Val Woodburn por TKO en el primer asalto (0:38)

Cartel Preliminar

Robbie Lawler venció a Niko Price por KO en el primer asalto (0:38)

Tatsuro Taira venció a Edgar Chairez por decisión unánime (29-27 x3)

Denise Gomes venció a Yazmin Jauregui por KO en el primer asalto (0:20)

Alonzo Menifield venció a Jimmy Crute por sub (guillotina) (R2, 1:55)

Vitor Petrino venció a Marcin Prachnio por sumisión (triángulo de brazo) (R3, 3:42)

Cameron Saaiman venció a Terrence Mitchell por TKO en el primer asalto (3:10)

Jesús Aguilar venció a Shannon Ross por KO en el primer asalto (0:17)

Esteban Ribovics venció a Kamuela Kirk por decisión unánime (29-28 x3)