El actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, ha hablado sobre el nacido en Alemania de nacionalidad georgiana y española, Ilia Topuria.

"Todo el mundo le está dando bombo. Todo el mundo quiere esa pelea. A él también le gusta hablar, cosa que a mí me gusta, así que sería emocionante. Así que, definitivamente, es algo que, si la UFC me lo propusiera, yo diría: 'Sí, genial, no te preocupes'. Una vez más, un montón de gente lo está exagerando. Yo lo veo muy diferente a mucha gente, para ser honesto. Pero quiero decir, todo el mundo lo está exagerando, piensa que es tan bueno"

"Así que, muy bien, dulce. Te voy a mostrar lo bueno que soy, porque veo un montón de agujeros en su juego, un montón de cosas que podría capitalizar. Así que me encantaría esa pelea, pero obviamente tengo que preocuparme por Yair, así que no quiero faltarle el respeto a Yair sonando como que no le estoy prestando atención. Si él quiere esto y la UFC lo quiere y la gente lo quiere, la gente piensa que va a tener una oportunidad, te voy a demostrar que no".

El ex campeón mundial de las divisiones de peso semicompleto y completo de UFC y miembro del Salón de la Fama, el norteamericano Daniel Cormier, y el entrenador incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2019 y analista de boxeo, el norteamericano Teddy Atlas, ha elogiado recientemente a Topuria.

Volkanovski unificará título con Yair en UFC 290

Volkanovski, quién es conocido como 'The Great' y tiene 34 años de edad, estará unificando el título ante el actual campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodriguez, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 8 de julio, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada. La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.