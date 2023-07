El actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, estará unificando el título ante el actual campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodriguez, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 8 de julio, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Alexander Volkanovski a UFC 290?

Volkanovski, quién es conocido como 'The Great' y tiene 34 años de edad, estará buscando su quinta defensa exitosa del título que ganó en el mes de diciembre del año 2019 tras una decisión unánime favorable sobre Max Holloway, a quién volvió a vencer en julio de 2020 pero por decisión dividida para lograr la primera defensa exitosa de su título. Luego obtendría decisiones favorables sobre Brian Ortega y en una tercera pelea con Max Holloway, aunque antes había logrado su primer nocaut en peleas por título sobre Jung Chan Sung. Sin embargo, en su última pelea, perdió ante Islam Makhachev en un intento por convertirse en doble campeón mundial de UFC.

Two title fights and a totally stacked card 🔥🔥



We're in for a special night Saturday at #UFC290! pic.twitter.com/tEvfmTVoHW — UFC (@ufc) July 4, 2023

Se presenta la pelea con un registro de 25-2 con 15 finalizaciones, 12 por nocaut y 3 por sumisión. En su carrera de casi siete años y 13 peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, una vez el Performance of the Night, gracias a su contundente victoria sobre Chan Sung Jung y tres veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Chad Mendes, Brian Ortega e Islam Makhachev.

¿Cómo llega Yair Rodriguez a UFC 290?

Rodriguez, quién es conocido como 'El Pantera' y tiene 30 años de edad, estará buscando su tercera victoria consecutiva, luego de noquear a Brian Ortega en el mes de julio del año 2022 y someter a Josh Emmett en el mes de febrero del presente año, para ganar el título interino de la división de las 145 libras en UFC.

Se presenta la pelea con un registro de 15-3 con 9 finalizaciones, 5 por nocaut y 4 por sumisión. En su larga carrera de casi nueve años y apenas 13 peleas en UFC, ha ganado nueve bonos por desempeño, cinco veces el Fight of the Night gracias a sus espectaculares peleas contra Charles Rosa, Alex Caceres, Chan Sung Jung, Jeremy Stephens y Max Holloway. Además, cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes victorias sobre Andre Fili, B.J. Penn, Chan Sung Jung y Josh Emmett.

En la cartelera UFC 290 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón mundial de la división de peso mosca de UFC, el mexicano Brandon Moreno, exponiendo su título ante el actual clasificado número dos de la división de las 125 libras en UFC, el brasilero Alexandre Pantoja. La sensación norteamericana Bo Nickal, estará exponiendo su invicto de 4 peleas como profesional ante el también invicto Valentine Woodburn, en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que el australiano Robert Whittaker, se enfrentará al sudáfricano Dricus du Plessis en una pelea por la división de peso medio de UFC. También verá acción el neozelandés Dan Hooker, quién se enfrentará al norteamericano Jalin Turner en una pelea por la división de peso ligero de UFC. La leyenda norteamericana Robbie Lawler, tendrá una dura prueba cuando enfrente al también norteamericano Niko Price, en una pelea por la división de peso welter de UFC.

Más presencia latina en UFC 290

El mexicano Jesus Aguilar se enfrentará a Shannon Ross en una pelea por la división de peso mosca de UFC y la mexicana Yazmin Jauregui, estará exponiendo su invicto de 10 peleas como profesional cuando enfrente a la brasilera Denise Gomes en una pelea por la división de peso paja de UFC. El argentino Esteban Ribovics tendrá una dura prueba cuando enfrente al norteamericano Kamuela Kirk en una pelea por la división de peso ligero de UFC.