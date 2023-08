Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), señaló que su organización actualmente no ha contemplado establecer un nuevo retador obligatorio para Tyson Fury, campeón de peso pesado la institución sancionatoria.

La última defensa obligatoria de Fury fue en 2022, cuando venció a Dillian Whyte en el estadio de Wembley en Londres, pero desde diciembre pasado no se ha subido al ring, cuando propinó una paliza a Derek Chisora.

Estos meses, el campeón del CMB ha intentado encontrar un oponente, pero su búsqueda no le ha dado resultados.

"Oleksandr Usyk, Anthony Joshua e incluso Andy Ruiz no se concretaron. Fury desea tener la mejor pelea posible", comentó Sulaiman a Sky Sports.

El año pasado, la institución sancionadora ordenó a los ex campeones mundiales Deontay Wilder y Andy Ruiz que se enfrentaran en una eliminatoria final, donde el ganador se mediría a Fury.

Sin embargo, los dos excampeones no han logrado concretar un acuerdo.

Sulaiman se reunió recientemente con Frank Warren, co-promotor de Fury, para hablar sobre el futuro de su peleador en 2023. El presidente del WBC dejó claro que está a la espera que se finalice un acuerdo entre Wilder y Ruiz para la eliminatoria.

"Mi reunión con Frank Warren fue informal, pero discutimos la división de peso pesado y lo desafortunado que ha sido que Tyson Fury se haya quedado sin las peleas que han tratado de realizar", expresó Sulaiman.

"El WBC tiene la eliminación final de Wilder vs Ruiz aún en proceso administrativo. Dicho proceso no está terminado. El WBC no está considerando ninguna alternativa", precisó.