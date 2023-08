La campeona mundial de la división de peso paja femenil de UFC, la china Zhang Weili, quién es conocida como 'Magnum' y tiene 34 años de edad, logró vencer a la clasificada mundial número cinco de la división de las 115 libras femenil en UFC, la brasilera Amanda Lemos, quién es conocida como 'Amandinha' y tiene 36 años de edad, luego de obtener una victoria por decisión unánime en la pelea que fue el choque co-estelar de la cartelera UFC 292, la cual se llevó a cabo en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

Un inicio estratégico que se rompió cuando Weili conectó una patada y fueron a la pelea de piso con dominio para la campeona, quién buscaba el espacio para atacar desde el ground and pound, el cual pudo conectar en varias oportunidades, sin embargo, un error de Weili parecía hacer que la brasilera aprovecharía la situación para buscar una sumisión pero no estaba en la posición correcta y no la pudo encontrar, más bien quedó en posición desventajosa y 'Magnum' aprovechó para castigarla incesantemente, hacia el final del asalto Lemos intentaba algo espectacular pero cayó de nuevo en posición desventajosa pero sin tiempo para que la campeona pudiera finalizar la pelea.

Esa mano izquierda esta entrando sobre la lona para @MmaWeili #UFC292 pic.twitter.com/EccvKmmf69 — UFC Español (@UFCEspanol) August 20, 2023

El segundo asalto inició muy dinámico en el striking pero al minuto irían al piso, nuevamente con posición de ventaja para 'Magnum', quién trabajaba desde el ground and pound pero también trabajando una sumisión y con tiempo más que suficiente para conseguirlo. Sin embargo, 'Amandinha' pudo ponerse de pie, aunque no sería por mucho tiempo ya que a los pocos segundos volverían a la pelea de piso, pero ésta vez sólo para que 'Magnum' siguiera sumando tiempo de control de cara a los jueces.

Para el inicio del tercer asalto la dinámica seguía siendo la misma, la campeona dominaba en todos los aspectos de la pelea e imponía su ritmo a placer. Nuevamente le ganaba la espalda a su rival y la castigaba desde el ground and pound, ganando siempre la posición. Aunque se pusieron de pie, la pelea se amarró contra la reja del octágono y al volver al centro, los mejores golpes los seguía conectando la campeona.

En el cuarto asalto la intensidad de 'Magnum' se mantenía mientras que 'Amandinha' adoptó la estrategia de contragolpear para intentar conectar el golpe certero y contundente que finalizara la pelea y tuvo un efecto positivo, ya que llevó a la lona a su rival tras un buen golpe que conectó, sin embargo, la campeona se puso de pie rápidamente para luego lograr un nuevo derribo que terminó aprovechando Lemos, quién tuvo la oportunidad de finalizar, pero se quedó corta en su intento. La pelea continuó en el striking pero finalizaría sin mayores sobresaltos.

A ritmo de patadas inició la pelea la campeona, pero fue un potente derechazo el que llevó a la lona a Lemos, quién intentó una sumisión pero 'Magnum' aprovechaba para seguir castigando con golpes a la retadora al revertir con efectividad el intento de sumisión, Weili dominó el resto del asalto con golpes y tiempo de control, mientras que Amanda terminó la pelea muy golpeada y cansada.

WEILI CON UN DERECHAZO en este ultimo round😨 #UFC292 pic.twitter.com/Jpb8ddrDfp — UFC Español (@UFCEspanol) August 20, 2023

Resultados de UFC 292 desde Boston

Cartel principal

Zhang Weili venció a Amanda Lemos por D.O. (50-43, 50-44, 49-45)

Ian Machado Garry venció a Neil Magny por D.O. (30-x26 x2, 30-24)

Mario Bautista venció a Da'Mon Blackshear por decisión unánime (29-28 x2, 30-27)

Marlon Vera venció a Pedro Munhoz por decisión unánime (30-27 x2, 29-28)

Cartel Preliminar

Brad Tavares venció a Chris Weidman por decisión unánime (30-27 x3)

Gregory Rodrigues venció a Denis Tiuliulin por KO en la primera ronda (1:43)

Kurt Holobaugh venció a Austin Hubbard por sumisión (estrangulamiento en triángulo) (R2, 2:39)

Brad Katona venció a Cody Gibson por decisión unánime (29-28 x2, 30-27)

Andre Petroski venció a Gerald Meerschaert por decisión dividida (29-28 x2, 28-29)

Natalia Silva venció a Andrea Lee por decisión unánime (30-27 x3)

Karine Silva venció a Maryna Moroz por sumisión (guillotina) (R1, 4:59)