La actual campeona mundial de la división de peso paja femenil de UFC, la china Weili Zhang, estará exponiendo por primera vez en el segundo reinado, su título ante la actual clasificada mundial número cinco de la división de las 115 libras femenil en UFC, la brasilera Amanda Lemos, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 292, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 19 de agosto, en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Zhang, quién es conocida como 'Magnum' y tiene 34 años de edad, se presenta la pelea con un registro de 23-3 con 19 finalizaciones, 11 por nocaut y 8 por sumisión. Habló sobre la peligrosidad de su rival en contraste con sus propias virtudes. También sobre la importancia de su pelea, especialmente en su China natal.

"Lemos es buena, admito que es una peleadora muy buena. Ella es agresiva, y por su estilo de pelea, posee el poder de nocaut. Y lo que más quiero demostrar en este combate es que peleo como el agua. Puedo pelear muy fluido, suave y sin problemas. Puedo ser como el agua. Sólo envuélvela. Y si comete cualquier pequeño error, puedo atraparla y acabar con ella"

"No me siento así (que su pelea no está llamando la atención). Lo que siento es que mucha gente se preocupa por mi combate, sobre todo en China. Mucha gente sigue este combate y quiere verlo. Quizá en Estados Unidos la gente esté más preocupada por la pelea de O’Malley y Sterling, pero creo que hay mucha gente que verá nuestro combate"

Pelea estelar y presencia latina en UFC 292

En la cartelera UFC 292 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón mundial de la división de peso gallo de UFC, el estadounidense Aljamain Sterling, quién estará exponiendo su título ante el también estadounidense Sean O'Malley. Además, el ecuatoriano Chito Vera se enfrentará al brasilero Pedro Munhoz en una pelea por la división de peso gallo de UFC.

El brasilero Gregory Rodrigues tendrá una dura prueba cuando enfrente al ruso Denis Tiuliulin en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que la brasilera Natália Silva, se enfrentará a la estadounidense Andrea Lee en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También verá acción la brailera Karine Silva, quién se enfrentará a la ucraniana Maryna Moroz, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.