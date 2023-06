Dillian Whyte confirmó que sí recibió un contrato para una revancha contra Anthony Joshua que se llevaría a cabo en agosto de este año.

Hearn, dueño de Matchroom Boxing y promotor de Joshua, afirmó que Whyte y su equipo rechazó la oferta para llevar a cabo la revancha. Sin embargo, Whyte respondió a las declaraciones señalando que nunca rechazó la pelea.

"Teníamos un contrato, el contrato es con mi abogado y ellos volvieron con él. Pero hay muchas cosas que se han dicho públicamente que no suceden cuando estamos negociando. Dijeron que sería un contrato estándar, pero no lo es, hay muchas cosas ahora en el contrato que no dijeron que iban a estar en él", señaló Whyte en entrevista para Talk Sport.

Tras las declaraciones de Whyte, Hearn preparó un contrato oficial, que salió a la luz pública el lunes pasado, pero el peso pesado está en desacuerdo con algunos términos expuestos, principalmente en el que suma una cláusula de revancha.

“Dijo: 'Vamos a enviar un contrato simple', y luego enviaron un contrato muy complicado con muchos aros y muchos ganchos para engancharme. No quiero eso, yo solo quiero un contrato simple, una pelea simple, el ganador sigue adelante y tiene una gran pelea en Arabia Saudita. Esta pelea para mí se trata de la oportunidad, no se trata del dinero, es por eso que estoy peleando por el dinero que tienen. me ofreció. Pero ahora están tratando de poner una cláusula de revancha allí que me ata por un año y arruina todo, no estoy interesado en eso. Solo quiero una pelea sencilla, el ganador sigue adelante, eso es todo”, recordó Whyte.

Es habitual que la parte de Joshua incluya una cláusula de revancha en el contrato, pero Whyte, en caso de ganar, no tiene interés en hacer una tercera pelea inmediata, por el contrario, se enfocaría en un encuentro con Deontay Wilder para finalizar el año.

El promotor británico quiere cerrar un acuerdo para que Joshua y Wilder se suban al ring a finales de año en Arabia Saudita, pero el objetivo de Whyte es doblegar nuevamente a Joshua para tener una opción en diciembre.

"No estoy contento con la cláusula de revancha para uno y hay otras pequeñas cosas que me atarían. Si peleo con AJ y lo gano, no puedo seguir adelante e ir a pelear grandes peleas. Quieren cambiar la fecha y el lugar, pero digo, 'No, tengamos la pelea el 12 de agosto y eso es todo'. Es la oportunidad, pero con la revancha involucrada, si peleando, entonces no tengo la oportunidad, debo esperar y pelear contra él nuevamente. Obviamente, el gran premio es pelear contra Deontay Wilder en diciembre en Arabia Saudita. Quiero pelear contra Joshua, vencerlo, luego continuar y pelear contra Wilder y vencerlo. Son con quienes he estado tratando de pelear durante los últimos seis o siete años", destacó Whyte.

En su primer encuentro, en diciembre de 2015, Joshua noqueó a Whyte en el séptimo asalto. Los dos rivales británicos también lucharon en los aficionados, y Whyte se llevó la victoria.