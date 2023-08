Deontay Wilder, ex campeón de peso pesado, se aproxima cada vez más a una fecha para un choque, aunque se mantiene en veremos el nombre de su rival.

Durante una entrevista reciente, Wilder señaló que tiene pensado un nuevo choque para agosto o septiembre, pero en este momento está concentrado en limpiar su lista de posibilidades.

“Ha sido un dilema qué camino tomar y qué está disponible y qué no. Hay tantas cosas diferentes en el juego de lucha. Este negocio es, siempre digo, uno de los negocios más difíciles porque no está estructurado. Son tantas direcciones diferentes en cuanto a negocios. Vamos a reducirlo. La gente debería verme de regreso, tal vez, en agosto, a más tardar en septiembre”, dijo Wilder al equipo de transmisión de la Professional Fighter League (PFL).

Además, se le preguntó sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de dos peleas con Francis Ngannou, ex campeón de UFC que firmó un contrato de múltiples peleas con PFL, sin dejar a un lado las reglas del boxeo y las artes marciales mixtas.

De acuerdo a algunos informes, Ngannou tiene una cláusula que le permite medirse en un combate de boxeo. Ambos peleadores han revelado previamente sus conversaciones positivas sobre un choque, aunque no existe nada concreto.

“Lo he pensado muchas veces. Con Ngannou, estábamos hablando de juntarnos. Siempre ves a los muchachos de MMA cruzarse, pero no ves a los boxeadores, así que quería que fuera más interesante para los fanáticos. Le pregunté a Ngannou '¿Qué tal si vienes a mi patio trasero y después de manejar el negocio vengo? a ti’, pero todavía está en el aire. Me he visto de este lado del campo. La gente estaría impresionada de lo que puedo hacer, y de mis habilidades”, sostuvo Wilder.

El ex campeón también tiene sobre la mesa una oferta que está considerando, una pelea contra Anthony Joshua, ex campeón de peso pesado, posiblemente para diciembre en alguna locación de Arabia Saudita.

La última aparición de Wilder fue cuando noqueó a Robert Heleniun en el primer asalto de su enfrentamiento en octubre pasado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.