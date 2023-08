El púgil australiano Alex Winwood, conocido como “The A Rock”, con su estilo contundente en los pesos más ligeros, está decidido a hacer una declaración el próximo viernes 16 de junio, cuando encabece el evento Thunderdome 42 en el Metro City Stadium en Perth, Australia Occidental.

Winwood está desafiando al #5 del CMB Reyneris Gutiérrez por el título internacional de peso paja del CMB en su tercera pelea, cuanto más grande sea la pelea frente a Winwood, mejor se verá cómo se siente.

El peleador de Noongar, de 25 años, se ha adaptado rápidamente al boxeo profesional al ritmo de Usain Bolt. Permanece invicto después de dos peleas después de haber obtenido una victoria sobre el ex campeón mundial mucho más experimentado Tibo Monabesa. Ha ascendido rápidamente al número 12 en la FIB y al número 13 en el Ranking Mundial WBC en peso paja.

Apodado "The A Rock", Winwood se mudó de WA a la costa norte de NSW para darse todas las oportunidades para la gloria del campeonato mientras entrena con el campeón mundial de la OMB Jason Moloney y el ex campeón mundial de la AMB Andrew Moloney y entrena bajo la tutela. de entrenador de Campeones Angelo “H” Hyder.

Alex y su equipo son muy optimistas sobre lo que podría estar en el horizonte, con el objetivo de romper el récord de Jeff Fenech de solo siete peleas antes de reclamar un título mundial firmemente en la mira.

A pesar de ser relativamente desconocido y todavía nuevo en los círculos profesionales, Winwood siente que seguirá buscando buenos resultados a medida que pase el tiempo.

“Estoy a la altura del desafío y me alimento de empujarme a mí mismo y a los límites, me dijeron en mi última pelea que estaba loco por pelear contra el ex campeón mundial IBO Tibo Monabesa en mi segunda pelea. Creo que cuanto mejor es el oponente que me ponen frente a mí, mejor peleo”, dijo.

“Gutiérrez es entrenado por el excampeón mundial Rosendo Álvarez, así que sé que vendrá a pelear y avanzar hacia su propia oportunidad por el título mundial, eso no sucederá. Me rompí el trasero durante 6 semanas en Estados Unidos y peleé con los mejores desde el peso mínimo hasta el peso supergallo para no dejar piedra sin remover en mi búsqueda para convertirme en el Campeón del Mundo”

“Simplemente creo que a medida que avanzan los niveles, puedo mostrar más de mis armas. Todavía no he mostrado todo lo que hay en el arsenal. Pero a medida que los niveles progresen, saldrán más cosas”.