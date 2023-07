El actual campeón mundial de la división de peso pluma de UFC, el australiano Alexander Volkanovski, estará unificando el título ante el actual campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodriguez, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 8 de julio, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Rodriguez, quién es conocido como 'El Pantera' y tiene 30 años de edad, se presenta la pelea con un registro de 15-3 con 9 finalizaciones, 5 por nocaut y 4 por sumisión. Habló de la peligrosidad que representa para Volkanovski debido a lo impredecible que es y, en caso de ganar, si cree que habrá una revancha inmediata.

"No sé si soy el más peligroso o no, pero simplemente creo que soy el rival que puede cambiar de estilo, el rival que es más impredecible que el resto, el rival contra el que va a ser más difícil competir. Yo soy ese rival. Él no sabrá si voy a salir zurdo u ortodoxo, si voy a lanzar una sumisión, si voy a luchar. Es desconocido. A menudo, estos estilos están muy definidos, ya sabes lo que va a pasar. Yo tengo la capacidad de cambiar mi estilo peleando a mi favor dependiendo de mi oponente. Creo que eso es lo que le va a resultar difícil a Alexander Volkanovski en esta ocasión".

"No creo que eso dependa de mí (una revancha con Volkanovski en caso de ganar el mexicano) Creo que eso depende de la compañía y de Volkanovski, ya que él puede querer subir a 155. Mientras yo estoy pensando en esta pelea, él está pensando en subir de nuevo para pelear por el cinturón a 155. Así que no dependerá de mí. Dejaré que las cosas fluyan y aceptaré lo que venga".

Peleas destacadas de UFC 290

En la cartelera UFC 290 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón mundial de la división de peso mosca de UFC, el mexicano Brandon Moreno, exponiendo su título ante el actual clasificado número dos de la división de las 125 libras en UFC, el brasilero Alexandre Pantoja. La sensación norteamericana Bo Nickal, estará exponiendo su invicto de 4 peleas como profesional ante el también invicto Valentine Woodburn, en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que el australiano Robert Whittaker, se enfrentará al sudáfricano Dricus du Plessis en una pelea por la división de peso medio de UFC. También verá acción el neozelandés Dan Hooker, quién se enfrentará al norteamericano Jalin Turner en una pelea por la división de peso ligero de UFC. La leyenda norteamericana Robbie Lawler, tendrá una dura prueba cuando enfrente al también norteamericano Niko Price, en una pelea por la división de peso welter de UFC.

Más presencia latina en UFC 290

El mexicano Jesus Aguilar se enfrentará a Shannon Ross en una pelea por la división de peso mosca de UFC y la mexicana Yazmin Jauregui, estará exponiendo su invicto de 10 peleas como profesional cuando enfrente a la brasilera Denise Gomes en una pelea por la división de peso paja de UFC. El argentino Esteban Ribovics tendrá una dura prueba cuando enfrente al norteamericano Kamuela Kirk en una pelea por la división de peso ligero de UFC.