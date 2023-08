Yokasta Valle (28-2, 9 nocauts) y tres veces campeona mundial en tres divisiones hará su gran regreso a suelo estadounidense en 2023, después de llenar estadios en su natal Costa Rica y defender sus títulos de campeonato mundial de peso mínimo de la FIB y la OMB contra una oponente que se anunciará pronto.

Nacida en Nicaragua y criada en Costa Rica, Valle participará en un combate de 10 asaltos como parte de la cartelera Zepeda vs. Gesta, del próximo 16 de septiembre. William “El Camarón” Zepeda (28-0, 24 nocauts) defenderá su título de peso ligero continental de las Américas de la AMB en un combate de 12 asaltos contra Mercito “No Mercy” Gesta (34-3-3, 17 nocauts).

El evento co-estelar también producirá fuegos artificiales para el ilustre Fin de Semana de la Independencia de México con Víctor “El Tornado” Morales (18-0-1, 9 nocauts) de Vancouver programado para defender su título de peso pluma intercontinental de la AMB contra Edwin “Pupo” Palomares de la Ciudad de México (18-4-2, 9 nocauts) en una pelea a 10 asaltos.

Las puertas de The Commerce Casino & Hotel abren a las 2:30 p. m. PT, The Golden Boy Fight Night: Zepeda vs. Gesta Prelims en YouTube y Facebook Watch comienzan a las 2:30 p.m. PT, y la transmisión de DAZN comenzará a las 5:00 p.m. hora del Pacífico/ 8:00 p. m. ET.

La cartelera se ha repleto de pies a cabeza con los prospectos imperdibles de Golden Boy y los que pronto se convertirán en contendientes. Darius “DFG” Fulghum (6-0, 6 KOs) de Houston, Texas, buscará continuar con su racha de nocauts en una pelea de ocho asaltos en peso semipesado contra Ricardo “Tyson” Luna (25-10-2, 16 KOs) de la Ciudad de México. . Fulghum subirá de nivel después de lograr una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto contra Jeremiah Curtright el 29 de abril pasado.

Abriendo la transmisión de DAZN con ocho asaltos de acción de peso mediano, Eric Priest (10-0, 7 KOs) recientemente firmado, quien representa a Wichita Falls, Texas y ahora está bajo la tutela del entrenador del campeonato mundial Ismael Salas, se enfrentará al danés. Simon “Vikingo” Madsen (13-1, 10 KOs) quien ahora llama hogar a la Ciudad de México. Priest regresa al ring después de una pelea el pasado 27 de mayo contra el argentino Ricardo Villalba. La segunda pelea profesional de Madsen en los EE. UU., buscará la redención después de que su primera vuelta en los Estados Unidos no salió según lo planeado.

En The Golden Boy Fight Night: Zepeda vs. Gesta Prelims transmitido en YouTube y Facebook Watch, Daniel “Junebug” García (6-0, 5 KOs) de Denver, Colorado peleará contra Erick “Aidahoe” Benitez (4- 4, 1 KO) en una pelea de cuatro asaltos en peso súper pluma. En una pelea de seis asaltos en peso superligero, Mexicali, el mexicano Pinpon Reyes (10-0, 5 KOs) se medirá contra Roberto Gómez (5-1, 5 KOs) de la Ciudad de México.

Recientemente firmado con Golden Boy, el atleta olímpico mexicano Gael Cabrera (1-0, 1 KO) de Sonora, México participará en una pelea de peso súper gallo a cuatro asaltos. Haciendo su debut profesional y abriendo las festividades del fin de semana del Día de la Independencia de México, Jordan Cervantes del Este de Los Ángeles participará en una pelea de peso ligero a cuatro asaltos. Los oponentes para ambos serán anunciados pronto.