La actual campeona mundial de la división de peso paja femenil de UFC, la china Weili Zhang, estará exponiendo por primera vez en el segundo reinado, su título ante la actual clasificada mundial número cinco de la división de las 115 libras femenil en UFC, la brasilera Amanda Lemos, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC 292, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 19 de agosto, en el TD Garden de la ciudad de Boston, Massachusetts.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Weili Zhang a UFC 292?

Zhang, quién es conocida como 'Magnum' y tiene 34 años de edad, estará buscando su tercera victoria consecutiva tras noquear a Joanna Jędrzejczyk el pasado mes de junio del año 2022 en el evento UFC 275 y luego de someter a Carla Esparza cinco meses después en el evento UFC 281 para así volver a reinar como campeona mundial de la división de las 115 libras y recuperarse de dos derrotas que tenía en ése momento ante Rose Namajunas.

Este sábado @MmaWeili defiende el título de Peso Paja en #UFC292 pic.twitter.com/HAPl8dTFl7 — UFC Español (@UFCEspanol) August 15, 2023

Se presenta la pelea con un registro de 23-3 con 19 finalizaciones, 11 por nocaut y 8 por sumisión. Dos de sus tres derrotas han sido ante Rose Namajunas. En su carrera de casi cinco años y nueve peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a la recordada paliza que le dio a Joanna Jędrzejczyk y tres veces el Performance of the Night, gracias a sus contundentes y sólidas actuaciones en victorias sobre Jéssica Andrade, Joanna Jędrzejczyk (la segunda pelea) y Carla Esparza.

¿Cómo llega Amanda Lemos a UFC 292?

Lemos, quién es conocida como 'Amandinha' y tiene 36 años de edad, estará buscando su tercera victoria consecutiva luego de someter a Michelle Waterson el pasado mes de julio y noquear a Marina Rodriguez en el mes de noviembre, para así recuperarse de la recordada derrota por sumisión que sufrió ante Jéssica Andrade en el mes de abril, todas las peleas mencionadas fueron en el año 2022. Ésta será su primera pelea por título mundial a pesar de que anteriormente supo tener una racha de cinco victorias en su carrera en UFC.

Muita força, técnica e precisão! 🎯



Essa semana tem @AAmandaLemoss lutando pelo cinturão no #UFC292! 💪 🏆



[ Sábado (19) | 19h | 📺 💻 📱 Ao vivo no @UFCFightPassBR ] pic.twitter.com/Uadbnd9WJ2 — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 14, 2023

Se presenta a la pelea con un registro de 13-2 con 11 finalizaciones, 8 por nocaut y 3 por sumisión. En su carrera de poco más de seis años y nueve peleas en UFC ha ganado dos bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su peleas contra Angela Hill, además del Performance of the Night, gracias a sus contundente victoria sobre Michelle Waterson.

Pelea estelar y presencia latina en UFC 292

En la cartelera UFC 292 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al campeón mundial de la división de peso gallo de UFC, el estadounidense Aljamain Sterling, quién estará exponiendo su título ante el también estadounidense Sean O'Malley. Además, el ecuatoriano Chito Vera se enfrentará al brasilero Pedro Munhoz en una pelea por la división de peso gallo de UFC. El brasilero Gregory Rodrigues tendrá una dura prueba cuando enfrente al ruso Denis Tiuliulin en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que la brasilera Natália Silva, se enfrentará a la estadounidense Andrea Lee en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC. También verá acción la brailera Karine Silva, quién se enfrentará a la ucraniana Maryna Moroz, en una pelea por la división de peso mosca femenil de UFC.