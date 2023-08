Zhilei Zhang, campeón interino de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se reunió con representantes de los medios chinos en la ciudad de Nueva York para discutir su próxima revancha, con el también ganador de la medalla de plata olímpica Joe Joyce.

Zhang contra Joyce está programado para el 23 de septiembre en la ciudad natal de Joyce, Londres, en el Wembley Arena, con ESPN+ transmitiendo en los EE. UU., Douyin en China y TNT Sports en el Reino Unido.

Zhang dio una breve actualización sobre su campo de entrenamiento y dijo: “La gente dice que Joyce es muy activo y golpea fuerte, pero cuando se trata de sparring, estoy trabajando con Alonzo Neal, quien lanza más golpes que Joyce, Dmytro Bezus que golpea más fuerte que Joyce y Mariusz Wach, que con 300 libras es más grande que Joyce”.

Neal es finalista de los Guantes de Oro Nacionales de 2023, Bezus tiene marca de 10-1 como profesional y Wach es un veterano muy respetado que peleó contra quién es quién de los mejores pesos pesados en los últimos diez años.

Zhang se apoderó del título interino de la OMB en abril al detener al previamente invicto Joyce en el sexto round. Joyce, que tenía una grave hinchazón en el ojo derecho por recibir demasiadas manos izquierdas de Zhang, fue retirado de la pelea por el médico del ring.

Después de su gran victoria, Zhang esperaba desafiar al campeón del CMB, Tyson Fury, pero Joyce arruinó ese sueño, al menos temporalmente, al ejercer su derecho contractual a una revancha.

Zhang no parecía preocupado por tener que concederle a Joyce una revancha.

“Ya hice historia el 15 de abril en Londres", dijo el zurdo de 6'6". "No me importa volver a hacerlo el 23 de septiembre".

Al lado de Zhang estaba su entrenador, el ex peso semipesado y crucero Shaun George. Quizás refiriéndose a la edad de Zhilei, de 40 años, George añadió: “El campamento va muy bien. No nos estamos moviendo demasiado rápido ni demasiado lento. Pero el 23 de septiembre, Zhilei se volverá salvaje. No importa con qué venga Joe Joyce a la revancha, estaremos preparados para adaptarnos a él”.

También se le preguntó a Zhang sobre la pelea por el título de peso pesado de cuatro cinturones del fin de semana pasado en la que Oleksandr Usyk retuvo sus cinturones contra otro peleador británico, Daniel Dubois.

La victoria llegó con cierta controversia, y Dubois afirmó que merecía una victoria por nocaut debido a un golpe límite que derribó a Usyk en el quinto asalto. Sin embargo, el árbitro Luis Pabón dictaminó que el golpe fue un golpe bajo, una decisión que le dio tiempo a Usyk para recuperarse y finalmente detener a Dubois en el noveno.

Zhang simpatizó mucho más con Usyk que con Dubois y comentó que: “Vi la pelea y ese golpe fue un poco bajo. Aterrizó debajo del ombligo de Usyk. Luego de que se reanudó la pelea, Dubois no aprovechó sus ventajas físicas y Usyk pudo recuperar el ritmo. Dubois básicamente renunció. Creo que Dubois necesita trabajar en su corazón”.