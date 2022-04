El 10 de River sorprendió a propios y extraños con una particular publicación. ¿Juanfer Quintero se alejará del fútbol o está planificando su futuro para cuando llegue el momento del retiro?

En el mundo River están esperando que Juan Fernando Quintero se recupere de su desgarro en el isquiotibial izquierdo y así pueda volver a vestir la banda roja en el pecho para ayudar a los dirigidos por Marcelo Gallardo a seguir peleando la Copa LPF, como así también la Libertadores.

Mientras el colombiano aprovecha el tiempo para recuperarse, también sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una publicación que llamó la atención. Más de uno se alarmó porque el 10 del Millonario podría estar dando un indicio respecto a su futuro, aunque otros lo tomaron como una nueva actividad del ex Porto.

En sus redes sociales, Juanfer compartió una publicación en donde presentó el primer sencillo de Los Hermanos del Rap, un grupo de artistas urbanos que son reconocidos en gran parte de Colombia por el flow cristiano. Y junto a Natán El Profeta y Philippe, Quintero narró lo que es crecer en los barrios bajos de Medellín, en medio de pandillas y muchísima violencia.

"Espero que se lo disfruten así como lo disfrutamos nosotros. Dios los bendiga", escribió el mediocampista de River en su cuenta de Instagram, donde además añadió diversas fotografías del videoclip, como así también una propia en su niñez. Y en el sencillo, el 10 relató: "El barrio no fue el que decidió mi destino, yo confié en Dios y me abrió el camino, que llegara a la cima y él me dijo que cuento con él".

El surgido en Envigado es un gran aficionado de la música urbana, como es el caso de los ritmos estadounidenses conocidos como rap y hip-hop. Incluso, anteriormente se lo pudo ver en la escena musical junto a Element Black, lanzando un sencillo de reggaeton conocido como Cibernauta. Además, su hermano Mateo es un reconocido cantante que, en Colombia, es llamado Tgo. ¿Ya tendrá definido que, una vez que se retire, se dedicará a la música?