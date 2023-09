Adam Bareiro, es el actual delantero titular con el que Ruben Dario Insua cuenta fecha tras fecha en los diferentes torneos que enfrenta San Lorenzo. El jugador regresó al club tras su primer paso en el año 2019 donde fue dirigido por Juan Antonio Pizzi y disputó hasta el año 2020, catorce partidos con cuatro goles convertidos. Tras su deseo siempre de volver, el año pasado regresó y hoy en día es una pieza fundamental e indiscutida en el equipo de Insua donde además logró ser goleador y el máximo de su país, Paraguay.

“Estaba esperando mucho la vuelta al club desde que salí de San Lorenzo en la primera etapa, siempre espere volver, es un club donde siempre me sentí muy cómodo. En los últimos partidos pude agarrar ritmo de juego, convertir goles y pude sumar un poco de cariño con la gente entonces me fui con ganas de mi segunda etapa en San Lorenzo. Hice todo de mi para volver y la gente del club también”, argumentó el delantero sobre su vuelta.

San Lorenzo se encuentra en un buen presente tras terminar la Liga Profesional en los primeros puestos, seguir con buenos resultados en la Copa de la Liga y avanzar en cuartos de la Copa Argentina: “Estamos disfrutando de un muy buen presente, estamos muy contentos tanto los jugadores como el cuerpo técnico del presente que estamos teniendo, sabíamos que iba a ser duro tener tres competencias porque hace poco también estábamos participando en la Sudamericana pero este equipo se propuso a principio de año pelear todas las competiciones y por eso hoy en dia estamos en un buen momento, en cuartos de final de la Copa Argentina y en la Liga estamos muy bien, vamos por ese camino”.

Y agregó: “Nosotros hacemos oídos sordos al afuera, nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, cuando estas en estas instancias al estar en San Lorenzo pesa un poco más por la chapa de club grande pero nosotros desde adentro siempre nos mantenemos con humildad y sacrificio que es lo que nos trajo hasta acá”.

Bareiro no dejó de agradecer el apoyo de su actual entrenador y compañeros: “La banca de mis compañeros fue increíble, estoy muy agradecido a mis compañeros y el cuerpo técnico por este presente, desde el día uno que no podía convertir siempre me apoyaron y me insisten que no baje los brazos. Insua también desde el día uno me dio su confianza. Hablo con él bastante y las veces que hablo con él me inculca la confianza para que haga los goles y me pide mucha entrega y sacrificio, que siempre pelee por mis compañeros y por este club y eso es muy importante que el técnico te de recomendaciones y confianza”.

El sueño del jugador sigue latente e hizo hincapié señalando lo que sería poder vestir la camiseta de Paraguay: “Llegar a la Selección es un sueño que tengo por cumplir como jugador profesional, desde chiquito sueño con representar a mi país, en algún momento vistiendo la camiseta paraguaya, igual ya representó a mi país en la institución como cuando llegue a ser el máximo goleador paraguayo acá. Mi sueño máximo es vestir esa camiseta y si sigo en este nivel llegara y lo disfrutare y daré todo de mi como lo hago aca”