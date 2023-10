Defensa, por penales, dejó en el camino a Chaco For Ever y será rival de San Lorenzo en semifinales

San Lorenzo tiene rival para las semifinales de la Copa Argentina ya que Defensa Y Justicia dejó agónicamente afuera y por penales a Chaco For Ever en los cuartos de final, convirtiendose en el próximo rival del equipo azulgrana.





El equipo de Varela dirigido por Julio Vacari, ganaba por 1-0 con el gol de Gastón Togni mientras que Chaco empató inmediatametne con el tanto de Jonthan Dellarossa. Con Tomas Cardona (Surgido en la cantera azulgrana )y siendo siempre un rival dificil para el ciclon, igualó 1-1 vs Chaco For Ever en los 90 minutos y en los penales, cuando estaba abajo, Beto Bologna se convirtio en héroe y atajó dos para darle la clasifiación.





De esta forma, tras quedar eliminado en la Copa Sudamericana y luchando por clasificar entre los primeros cuatro de la Copa de la Liga, se enfrentará a San Lorenzo en semifinales de la Copa Argentina. A su vez, se verán las caras muy seguido en la recta fianl del año ya que por la fecha 13, visitará el Nuevo Gasometro en la definicion de la zona B