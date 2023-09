La salida de Andrés Vombergar se dio de manera sorpresiva en San Lorenzo. Y desde ese momento, Ruben Darío Insua lo sintió porque era una pieza clave en el trío de ataque de su equipo. Le fue buscando diferentes reemplazantes, como Iván Leguizamón, Gonzalo Maroni y hasta probó con Agustín Martegani en su momento. Con la llegada de Federico Girotti parece haber encontrado a alguien para ocupar ese sector.

El delantero proveniente a préstamo de Talleres tiene características similares al esloveno: buen porte, altura, buen tranco, despliegue, cabezazo y movilidad. Al igual que Vombergar, es centrodelantero por naturaleza; sin embargo, también está dispuesto a correrse al costado derecho para ser parte del once titular y convivir en cancha con Adam Bareiro.

En la primera prueba que el Gallego hizo en este sentido desde el inicio fue un éxito. El entrenador había anticipado el día anterior al duelo ante Belgrano por la Copa Argentina que con el ingreso de Girotti buscaría algo similar a lo que había conseguido con Vombergar. Y le salió bien.

El ex River fue el autor del único gol del partido y así el Ciclón ganó la seria y pasó a cuartos de final de esta competencoa que quiere ganar por primera vez. No fue algo casual, se trató de una jugada preparada, aunque no de pelota parada.

Fue un movimiento en conjunto que se dio a la perfección. Bareiro salió del centro del área y arrastró marcas. Girotti tiró la diagonal de derecha hacia el medio para ocupar ese espacio dejado por el guaraní. De frente, Jalil Elías vio todo y mandó el envío aéreo que capitalizó Girotti para meter el cabezazo ganador.

Está claro que es el primer partido que jugaron de esta manera. Y habrá que ver si Insua mantiene este tridente en ataque. Pero, a priori, se le abre al DT una variante muy parecida a lo que había armado con Vombergar, que aceptó ocupar un puesto que no le era natural para ser parte del equipo y rindió con creces. ¿Girotti se hace esloveno?

Por @LanzillottaOk