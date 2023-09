San Lorenzo cerrò el mercado de pases con la llegada del defensor uruguyo Fabricio Formiliano. El ex Necaxa de 30 años llega al futbol argentino con muchas expectativas y sumarse al Ciclòn, en este momemtno de su carrera, lo marcò como algo importante: "Bien por suerte, con mucha ansiedad también, es un crecimiento y un paso importante para mí en lo personal también".

Luego de su salida de Mèxico, hubo un compañero que terminò por convercerlo de venir a San Lorenzo: "En Necaxa estaba bien, después pasaron cosas extras más que nada en la parte dirigencial. Y bueno, se tomó la decisión de la rescisión y cuando se dio la chance de acá, hablé con un compañero y se tomó la decisión de poder afrontar el desafío que para mí es muy importante. Hablé con Gastón (Ramírez) desde chico lo conozco, viví con él incluso cuando era más chico en una casita, y con Walter teníamos mucha comunicación, fueron los que me informaron todo y acá estoy".

Ante la consulta del paso de los dìas y que su incorporaciòn al equipo de Insua no avanzaba, el uruguayo asimilò: "Faltaba resolver y que se terminaran de ajustar algunos detalles, pero bueno eso siempre pasa en toda negociación es normal por más que uno siempre está ansioso y quiere que se resuelva todo rápido pero a veces los tiempos son otros . Ahora más tranquilo y contento".

Por ùltimo, Formiliano esquivo describirse como jugador pero marcò algo importante: "No me gusta mucho definirme, prefiero, que me vean dentro de la cancha, después que empiecen a verme por lo que soy ahí adentro y no por lo que pueda llegar a decir".