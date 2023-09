San Lorenzo empató ante Racing por la fecha 4 de la Copa de la Liga esta tarde en el Nuevo Gasómetro y Rubén Dario Insua aseguro que en la primera parte se debió sacar más ventaja: “Ni mucha alegría ni preocupación, en aspecto colectivo el equipo mantuvo la regularidad que viene demostrando siempre. En el primer tiempo si hubiésemos tenido mayor volumen y precisión a la hora de salir de contra era un momento favorable para sacar una ventaja más”.

Sobre el rival con el que se encontró analizo:”Esta clase de partidos , es casi indispensable tener precisión alta en lugares que tienen mucha influencia en el desarrollo y el resultado.Nos falto predicción en el primer tiempo para aumentar el marcador. Mientras tuvimos el control hicimos buen partido y ahí tuvimos que haber sacado la diferencia”

Tras el entrenamiento, el entrenador contó con la presencia de Gaston Campi en el equipo titular pero al no llegar al encuentro al 100% optó por reemplazarlo: “Campi tiene una distensión no va a estar para el miércoles ni el próximo fin de semana” y agregó sobre el último refuerzo en llegar a San Lorenzo: “Formiliano tampoco, recién empezó a entrenar ayer asique en varias semana”.

A su vez, el DT fue consultado pro el polémico arbitraje de Fernando Rapallini de quien “Prefiero no dar opinión ya que no hablo de los árbitros”. Vale recordar que hace poco menos de quince días, apuntó contra Baliño en Santa Fe, luego de la expulsión de Adam Bareiro y Carlos Sánchez y afirmó: “Vi que había jugadas que eran algo tendenciosas. Encima que no tengo refuerzos, me expulsa dos”, agregó en dialogo con TNT Sports en CNN radio pos empate ante el Tatengue.