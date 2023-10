San Lorenzo se prepara para jugar su clásico. El equipo al mando de Rubén Dario Insua recibirá a Huracán este sábado desde las 16:00 por la fecha 7 de la Copa de la Liga, la cual será todas las fechas de los clásicos.

En la previa a lo que será el encuentro, el entrenador aseguró: “Creo que va a ser un buen partido, ambos equipos tienen muy buenos jugadores, esperemos que el hincha de San Lorenzo se vaya feliz a su casa. El Nuevo Gasómetro se juega siempre a estadio lleno, le da energía al equipo”.

Antes de comenzar el último entrenamiento de este viernes por la mañana y tras el rumor de una salida del club de Jalil Elias afirmó: “El dato de la salida de Jalil no lo tenia, estamos pensando en el partido de mañana. Hace tres o cuatros semanas que hablé con él y su intención era llegar a un acuerdo con el club porque está muy cómodo acá”.

La novedad del encuentro de mañana también será que el técnico confirmó: “Formiliano va a ir al banco”, por lo que entonces será el primer encuentro con posibilidades de formar parte del equipo del último refuerzo que tuvo el club en este mercado de pases.

Al final, el entrenador habló del juvenil que dejó San Lorenzo este jueves y partió a Barracas: “Jeremías vino a hablar conmigo, es un muy buen jugador, el año pasado jugó todos los partidos de titular hasta que se lesionó, una lesión que no es fácil, ahora está casi recuperado le falta lo que te da la competencia día a día. Me llamo Huevo Rondida, en este caso me parece un buen jugador para estas fechas que le quedan y esta citado el 2 de enero para estar acá de vuelta”

Imágenes proporcionadas por MUNDO AZULGRANA