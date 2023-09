San Lorenzo recibe a Racing por la fecha 4 de la Copa de la Liga en el Estadio Pedro Bidegain el sábado desde las 17:00 y el técnico expresó su duda en el equipo.

“Ayer tuvo una molestia Gaston Campi, hoy no se sintió del todo bien y en caso de que no llegue al 100% su lugar lo va a cubrir Lujan. Mañana si está en plenitud juega y sino jugará su compañero”, dijo Insua sobre la posible ausencia de Campi si no llega al 100% al encuentro.

También el entrenador analizó la reciente llegada de Fabricio Formiliano, el último refuerzo que completa el actual Mercado de pases: “Acaba de llegar formiliano, viene a ocupar el lugar que quedó vacante de Gattoni, siempre fue la idea nuestra que llegue cubrir ese lugar”. Y sobre el mercado de pases agregó: “estoy contento porque mantuvimos a todos nuestros jugadores”.

Por último analizó el rival que debe enfrentar: “Racing es un buen rival con mucho trabajo y un buen entrenador que estuvo peleando la posibilidad de llegar a una semifinal de copa, vamos a tener enfrente un buen rival y buenos jugadores”.