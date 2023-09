San Lorenzo igualó ante Unión en una noche donde no mostró su mejor versión. Pese a los errores propios de los jugadores del Ciclón, el equipo terminó con nueve jugadores a raíz de fallos arbitrales cuestionables en el mundo azulgrana y que provocaron el enojo de Ruben Darío Insua. Tras el encuentro, y todavía en caliente, el entrenador hizo mención sobre el tema por primera vez desde que volvió a asumir su cargo de DT.

“Nos cobraron algunas faltas contra Bareiro, Girotti, Maroni, y siempre que se caía uno de nosotros seguía teniendo la pelota Unión. Cuando se caían ellos eran faltas”, comenzó diciendo.

Pero eso no iba a ser todo. Contrario a otros partidos donde el equipo también se vio perjudicado arbitralmente, el Gallego decidió recoger el guante y manifestarse en contra con las decisiones tomadas en la noche del lunes por Jorge Baliño: “No hablé con el árbitro. Me llamaron la atención algunos fallos. No me gusta calificar los arbitrajes porque no estoy capacitado para ello pero sí me llamó la atención la sumatoria de faltas que no se cobraron en nuestro campo pero si en la de ellos. Igualmente terminamos empatando así que fue un buen resultado”

Siguiendo con esa línea, Insua anticipó un poco lo que va a ser el partido contra Racing en dos semanas donde no podrá contar por expulsión con el goleador Adam Bareiro ni Carlos Sánchez: “No vamos a poder contar con Bareiro y Sanchez pero quedan dos semanas para preparar el partido. El jugador cuando siente algún tipo de injusticia es normal que se sienta nervioso. Igual terminamos empatando con dos jugadores menos”.

🗣️ "En el libro de pases no pudimos traer jugadores, y encima Baliño nos expulsó a dos"



Finalmente, se tomó unos minutos para analizar lo realizado por los jugadores en una caliente noche en Santa Fe: “Ganar de visitante en el fútbol no es fácil. Creo que el equipo tuvo una gran entrega, orden colectivo. Nos faltó mayor precisión para tener la pelota y salir de contra pero fue difícil, pero terminar con nueve y no perder te curte la piel".