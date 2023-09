Desde que Ruben Darío Insua volvió a asumir como entrenador de San Lorenzo muchos jugadores que eran mirados de reojo se convirtieron rápidamente en figuras. A base de esfuerzo, trabajo y constancia, el entrenador supo reinventar futbolístas que se encontraban por debajo de su nivel.

Una de las grandes características del Gallego es la confianza que le otorga a cada jugador del plantel para que pueda equivocarse y aprender hasta que llegue al nivel esperado por el cuerpo ténico y el hincha. Es por eso, que desde que Carlos Sánchez se convirtió en jugador de San Lorenzo, se encargó de apoyarlo y defenderlo de las duras críticas que recibió.

En el fútbol argentino no abunda la paciencia, y eso se sabe. La Roca no se encuentra pasando por un buen momento en lo futbolístico, desde su llegada todavía no pudo afianzarse y el hincha lo mira de reojo por errores que tiene en los partidos. Algunos hasta le costó el resultado al equipo. Sin embargo, Insua ve otra cosa. Apoyado por la experiencia de Cristián Zapata, quien también comenzó siendo resistido por la gente pero que después de una pretemporada se convirtió en eje fundamental para el plantel, sigue dándole oportunidades para que se muestre y revierta su imagen.

En el partido ante Estudiantes, el colombiano selló una buena actuación luego de varios encuentros siendo regular. Pese a algunos tropiezos en el comienzo del primer tiempo, pudo afianzarse y mostrar seguridad en el desarrollo del juego. Fue tal su mejora, que en conferencia de prensa se lo supieron manifestar al DT quien respondió con una sonrisa de orgullo: "Sánchez jugó bien. Estaba esperando esa pregunta después de tanto".

La historia de Sánchez en San Lorenzo aún es incierta. Pero lo que si se puede saber es que tiene consigo la confianza plena de Insua, quien se encargará de acompañarlo en el proceso de adaptación hasta que pueda ganarse el cariño de la gente azulgrana.