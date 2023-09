La historia de Mauro Matos en San Lorenzo quedó marcada a flor de piel. Jugador surgido del ascenso, que la peleó hasta jugar en la primera de un equipo grande y meter uno de los tantos más recordados en la historia de los clásicos ante Boca y una de las piezas claves para la coronación de la Copa Libertadores del 2014.

El goleador de 41 años, alejado de las canchas desde hace un tiempo, recordò el gol a Boca en el 2015, que se definiò en los ùltimos segundos por un error de Rodrigo Betancur y Matos no perdonò: "En ese momento faltaban dos minutos, justo se dio la casualidad que yo estaba atràs del defensor de Boca y Betancur cruza el pase que le saliò justo hacìa mì. Definì tranquilo, pero le pegue bastante mal también. Dio tres piques o cuatro antes de entrar, pero lo ùnico importante era que sea gol".

"Nunca me había pasado, me llamó mucho la atención. Uno miraba las plateas y la gente se levantaba y se iba caminando. Esas cosas no se olvidan", agregó Matos a su relato que entre otras cosas destacó: "Se hizo un silencio terrible en la cancha, nunca vi una cosa así en cancha de Boca".