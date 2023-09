Tras la igualdad ante Estudiantes Lp, Malcom Braida remarcó que “Se dio un partido complicado. Acá es así, tiene un estilo de juego con presión y con la velocidad de la pelota se genera un partido friccionado pero sin mala intención”.

A su vez, el lateral zurdo de san Lorenzo, confesó que “Cuando salimos de casa tratamos de buscar los tres puntos pero no se dio. Para que valga este punto, tenemos que ganar los que vienen. Hoy si no se puede lograrlo, es importante no perder”.