Tras la insistencia de Ruben Darío Insua y las reiteradas declaraciones donde el entrenador destacó que “San Lorenzo debería hacer el esfuerzo de retener y comprar el pase de Batalla”, El Ciclon le manifestó a River la intención de quedarse con la ficha del arquero durante el mercado de diciembre y desde Núñez respondieron con el inicio de otra negociación.

Sabido es que Batalla no contó con chances en River y probablemente, en caso de regresar, tampoco las tendrá, ya que no entra en los planes de Martin Demichellis, quien decidió no tenerlo en cuenta en enero, cuando finalizó el primer préstamo y con el agregado de que su vinculo finaliza en diciembre del 2024.

Por eso, San Lorenzo le manifestó al equipo de Núñez la intención de contar con la ficha mientras que la repuesta fue positiva, aunque con la opción de incluirlo dentro de otra negociación.

Al parecer, a la dirigencia Millonaria le seduce la chance de contar con Agustín Giay luego de iniciar la búsqueda concreta de un lateral derecho y no ven con malos ojos incluirlo dentro de las negociaciones.

Es ahí donde se desprende la opción de que River pueda hacer un ofrecimiento en los próximos meses por el ex capitán del seleccionado Sub 20 e incluir el pase de Batalla dentro del mismo.

Extraoficialmente, San Lorenzo le puso un valor cercano a los 10 millones de dólares y manifestó que la idea es venderlo directamente al exterior, aunque no se descarta que se pueda restablecer el dialogo en los próximos meses y desde Nuñez llegue una oferta concreta por Agustín, que incluya la permanencia definitiva de Augusto en Boedo.