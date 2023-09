Pensando en lo que viene en el certamen, Maroni no se relajó y remarcó: "No te podes confiar en ningún rival, siempre vamos a salir a darlo todo. En estos partidos no tenes revancha y hay que ganarlos".

"Por suerte seguimos avanzando en la Copa Argentina y vamos a jugar lo que queda con el objetivo de ganarla", cerró.