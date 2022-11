Edwin Cardona llegó a Racing desde Boca como refuerzo estrella y su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas. 27 partidos en total con 2 goles y una asistencia hablan de estadísticas muy pobres para los 3.3 millones de dólares que la Academia desembolsó por su ficha en enero de este año. Y a eso deben sumarse cuestiones extradeportivas que también generaron malestar puertas adentro del conjunto de Avellaneda.

Es por esto que, en las últimas horas se conoció que pese a que Racing aún debe disputar la final del Trofeo de Campeones contra Boca este domingo en San Luis, Cardona ya no forma parte de la concentración del equipo de Fernando Gago debido a que se lo vio a bordo de un avión marchándose con anticipación de vacaciones.

Las primeras informaciones dadas desde la institución afirmaban que "Cardona retiró sus pretenencias del club" y de esa forma se estipulaba con que el colombiano ya no sería más jugador del conjunto racinguista. Sin embargo, horas más tarde llegó la versión del volante mediante un comunicado durísimo contra Racing en sí. Todo esto, a días de la final con Boca.

En su cuenta de Instagram, Cardona soltó un mensaje dirigido hacia la Academia: "He guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia, a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones. Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mí integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas".

Luego, siguió: "El 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Futbol Profesional, Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones a partir de la última obligación del mes en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año. Posterior a hacerme la entrega de dicha carta, sín entender porqué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en las instalaciones del estadio en la fecha mencionada. Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre".

Por último, Cardona cerró de manera contundente: "Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales, más ahora a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo. Reitero mi compromiso, deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación. Abrazos y bendiciones". Para dar veracidad de sus dichos, adjuntó fotos de las cartas que le entregaron. Durísimo.