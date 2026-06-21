Alexis Mac Allister reveló a qué tres futbolistas le gustaría tener en la Selección Argentina

El mediocampista se perfila para ser titular el próximo lunes ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni golearon por 3 a 0 a Argelia en Kansas City y encaminaron la clasificación a 16avos de final. Lionel Messi fue la figura excluyente del encuentro, aunque el rendimiento fue muy bueno en líneas generales. Quien tuvo un parido correcto fue Alexis Mac Allister.

El futbolista de Liverpool completó un buen partido contra Argelia, aunque se espera más de él, al igual que del resto de sus compañeros. Para haber sido el primer partido del Mundial, algo que siempre cuesta, los de Scaloni cumplieron y le mandaron un mensaje al resto de los candidatos al título.

Alexis Mac Allister ante Argelia. (Foto: Getty).

Alexis Mac Allister dialogó con ESPN UK y le propusieron un juego: que elija a tres futbolistas no argentinos para que se sumen a la Selección Argentina. El volante con pasado en Boca no dudó y se quedó con Kylian Mbappé, Pedri y Lamine Yamal.

Kylian Mbappé. (Foto: Getty).

La probable formación de Argentina vs. Austria

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, Argentina saldría a la cancha ante Austria con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Alvarez.

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