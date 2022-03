El 29 de junio de 2004, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevó a cabo un partido entre la Selección nacional y Paraguay. Un amistoso Sub-20 -conducido por Hugo Tocalli- que se pactó entre gallos y media noche. Un partido con un único objetivo: encorchetar a un pibe que había emigrado de la Argentina que, por su inconmensurable talento, estaba siendo tentado por la Federación de España. Hacía poco tiempo, menos de un mes, Julio Grondona, por entonces amo y señor del fútbol argentino, había visto un video de un chico de Barcelona que prometía que le había hecho llegar Claudio Vivas, ayudante de campo de Marcelo Bielsa. Ese pibe era Lionel Messi que, a sus 17 años, ya era un talismán para La Masía, la mítica cantera catalana de Barça. El partido fue más que nada una excusa, la excusa perfecta con la que Grondona le bloqueó a España cualquier chance de nacionalizar a Messi. Algo que ya estaba en proceso y a lo que el propio Don Julio se encargó de echar por tierra con su conspicua habilidad. Conocedor de cada uno de los artilugios, el presidente de la AFA volvía a demostrar “la viveza criolla”. En su caso, tal como él mismo dijo alguna vez, una característica que aprendió y fortaleció en las calles de Sarandí, el barrio que lo vio nacer y crecer.

Dos días después del 8 a 0 de la Argentina frente a Paraguay, en el que Messi ingresó en el segundo tiempo por Matías Abelairas y se dio el gusto de marcar el séptimo gol, en Madrid, nacía Alejandro Garnacho (1 de julio de 2004). Hijo de Alex y Patricia Ferreyra Fernández, es su mamá la raíz argentina que une los caminos de Alejandro con el seleccionado que conduce Lionel Scaloni. Actual jugador de Manchester United, Garnacho se desarrolló en Atlético de Madrid, que no pudo retenerlo y, en 2020, lo vendió por 500.000 dólares. El juvenil de 17 años se sumó a las inferiores de los Diablos Rojos ingleses, luego de rechazar ofertas de Real Madrid y Borussia Dortmund. Su decisión, según el diario español Marca, tiene una explicación: su profunda admiración por Cristiano Ronaldo. “Es un sueño hecho realidad firmar mi primer contrato profesional con Manchester United. Es un orgullo para mí y mi familia. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar a este momento”, publicó Garnacho en su cuenta de Instagram.

A mediados de 2021 firmó su primer contrato como profesional y en octubre pasado participó de tres amistosos con la Selección española Sub-18.

La convocatoria de Garnacho, al igual que las de Tiago Geralnik (Villarreal), Nicolás Paz (Real Madrid), Franco y Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio) y Matías Soulé (Juventus) pueden enmarcarse, sin dudas, bajo la misma premisa que la que hace 17 años tuvo Leo Messi: dejar sin chances a los países donde se criaron y formaron estos juveniles de sangre y ADN argentinas. Una situación que empezó a tomar forma desde que la AFA decidió agudizar sus sentidos y, bajo la premisa de mantener las raíces argentinas, decidió desarrollar de manera concreta y decidida la propuesta de Bernardo Romeo, Coordinador de las Selecciones Juveniles.

La idea del ex delantero de Estudiantes y San Lorenzo, que brilló en los equipos juveniles de José Pekerman es evitar que los potenciales talentos con chances de llegar a jugar en la Selección mayor se mantengan bajo su radar y no puedan ser tentados con la oportunidad de jugar para otro país. Para eso, se abrió el Departamento de Scouting en Europa. “Hay muchos chicos, el tema es que después hay que ver si están a la altura de poder jugar en un Sub 20 o Sub 17. Mientras tanto hay que seguirlos a todos y observarlos”, dijo el propio Romeo que puso a cargo a Juan Martín Tassi (lo conoció cuando estuvo en Quilmes entre 2011 y 2012) para dirigir este departamento. “Al tratarse de una Selección Argentina hay que hacer un filtro, una preselección de los jóvenes que tiene sus mejores participaciones o actuaciones en el último tiempo y con eso tener un trabajo mucho más definido con algunos”. Tassi es preparador físico y tiene un máster en Alto Rendimiento Deportivo y un doctorado en Ciencias del Deporte, títulos obtenidos en España, país desde donde lleva a cabo la tarea de scouting.

En suma, Garnacho y compañía, están registrados en el programa de jugadores juveniles que nacieron entre 2001 y 2011. Son poco más de 300 chicos seguidos de cerca su crecimiento. En rigor, según la propia AFA son 302 los jugadores registrados hasta el momento y los países con mayor presencia de argentinos en Europa son España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Rusia. De esta lista, tan solo entre España e Italia ostentan el 77% de los juveniles argentinos.

En la intimidad, los propios lo admiten, se trata un plan de encantamiento y seducción para evitar la sangría de argentinos que luego vistan la camiseta de otra Selección. El atajo del reglamento, a diferencia de aquel partido de 2004 que bloqueó por siempre a Messi con España, señala que la FIFA permite que un jugador que participa en divisiones juveniles de un país “cambie” de nacionalidad para la mayor, algo que antes estaba prohibido.

Si bien estos juveniles es casi un hecho que no jugarán aún en la Selección mayor, la idea de la AFA es tenerlos cerca de los jugadores más experimentos en el predio de Ezeiza. En este proceso de atracción y cercanía, Lionel Scaloni convocó a estos seis jugadores en la denominada prelista en la previa de los partidos que la Selección argentina jugará ante Venezuela (25 de marzo en La Bombonera) y ante Ecuador (el 29 de marzo en Guayaquil). Pero lo más probable es que participen del Sub 20 de Javier Mascherano.