¡Comienza una nueva ilusión para la Selección Argentina de Futsal! La Copa América Paraguay 2022 comenzará este sábado, 29 de enero, y se disputará hasta el domingo 6 de enero.

Este certamen contará con 10 selecciones, divididas en dos fases de grupos. De estas, clasificarán dos por grupo y se disputarán las semifinales (el 5 de febrero): el primero del Grupo A vs. el segundo del Grupo B y el primero del Grupo A vs. el segundo del Grupo B. Pese a esto, los equipos que no obtengan el boleto entre los cuatro mejores del campeonato seguirán en competencia, por los 5°, 7° y 9° lugares.

Grupo A:

Brasil (campeón vigente)

Uruguay

Colombia

Ecuador

Chile

Grupo B:

Argentina

Paraguay

Bolivia

Venezuela

Perú

Copa América Futsal 2022: Calenderio de la Selección Argentina

La Selección Argentina, conducida por Matías Lucuix, debutará este sábado, 29 de enero, vs. Bolivia a partir de las 15.00 horas (hora argentina).