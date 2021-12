La carrera como futbolista de Sergio Agüero llegó a su fin de forma prematura luego de presentar problemas cardíacos, pero dejó un legado impresionante. El Kun brilló en todos los clubes en los que jugó y con la Selección Argentina no fue menos, ya que incluso es el máximo ganador de un torneo internacional representando a su bandera. En esta nota te contamos de cuál se trata.

A dos años de su debut en Independiente, fue convocado para representar a la Albiceleste en el Mundial Sub-20 del 2005 en Holanda. El plantel estaba conformado por futbolistas de la talla de Óscar Ustari y Lucas Biglia, compañeros del Kun en el conjunto de Avellaneda, Fernando Gago, Pablo Zabaleta y Lionel Messi, entre otros. El seleccionado cayó en su debut ante Estados Unidos en la fase de grupos, pero ese traspié sirvió para repuntar ya que desde ese instante nadie pudo parar a los dirigidos por Francisco Ferraro, que vencieron en la final a Nigeria. En este campeonato, el joven delantero llegó a sumar minutos, aunque no era considerado indiscutido debido a su corta experiencia en Primera.

La historia seguiría en la próxima Copa del Mundo Sub-20, la del 2007 en Canadá, cuando se pudo ver a un Agüero con mucha más experiencia luego de ser transferido meses atrás al Atlético Madrid siendo la venta más cara de un equipo argentino en la historia del fútbol, dinero que le sirvió a Independiente para hacer un nuevo estadio. En este marco, el Kun no sólo alzó el trofeo luego de vencer en la final a República Checa, sino que además fue capitán, el máximo goleador del torneo y le otorgaron el Balón de Oro como el mejor jugador.

De esta manera, Sergio se convertiría en el único futbolista argentino hasta el día de la fecha en ganar el Mundial Sub-20 en dos oportunidades. Luego de este último trofeo en el 2007, Argentina no hizo pie en el certamen, lo que sirve para apreciar aún más lo que consiguió el ex Manchester City: en 2009 el seleccionado no clasificó y el mejor torneo que hizo hasta hoy fue el de 2011 cuando lograron acceder hasta los cuartos de final.

Además, vale destacar que Agüero es el tercer jugador en la historia en poder conseguir dos títulos en un Mundial de esta categoría. Los otros dos fueron los portugueses Joao Pinto y Fernando Brassard, quienes consiguieron sus trofeos en 1989 y 1991.

La historia grande siguió en los Juegos Olímpicos

La Selección de Fútbol masculina, dirigida por Sergio Batista, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 luego de superar a Nigeria, su vencedor en la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. En ese plantel, el Kun estaba acompañado por futbolistas de la talla de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano, Ángel Di María, entre otros.

¿Cómo le fue al Kun en la Selección Mayor?

Sergio Agüero jugó 101 partidos y marcó 41 goles con la Selección Argentina, siendo el tercer máximo goleador de la historia por detrás de Gabriel Batistuta y Lionel Messi. Pudo ganar la Copa América del 2021 aunque jugó poco. Además fue el goleador del equipo en la última Copa del Mundo disputada en Rusia con dos goles.

