Nahuel Molina se convirtió en un futbolista clave para Lionel Scaloni. El lateral derecho de 23 años sumó minutos en la Copa América que Argentina obtuvo ante Brasil en el 2021 y en los últimos partidos de Eliminatorias se ganó la titularidad demostrando firmeza y claridad en el fondo. En este marco, el juvenil contó cuál es el sueño que ahora buscará cumplir.

"No imaginé nunca este 2021. Un año atrás estaba recién llegando al Udinese y era todo nuevo para mÍ. Por todo lo que pasó este año, no me lo imaginé jamás y voy a agradecer por estas cosas increíbles que nos tocaron vivir", comentó en diálogo con Sportia, programa de TyC Sports. Y agregó: "Lo único que me importa es jugar el Mundial".

Además, hizo autocrítica: "Para jugar el mundial siento que tengo que seguir mejorando muchísimo. Falta bastante para Qatar 2022 y obvio que me gustaría estar, sería cumplir un sueño, pero hay que seguir trabajando para cumplirlo. Todavía soy joven y creo que puedo progresar en muchas cosas".

Molina, que lleva 13 partidos disputados en el conjunto dirigido por Scaloni, habló sobre Gonzalo Montiel, el ex River con el que comparte el puesto de lateral derecho en la Selección: "Es un muy buen jugador y lo está demostrando en el Sevilla, pero creo que tanto en nuestro puesto como en todos los demás la competencia es muy sana. El que juegue va a intentar dar lo mejor y, el que no, va a alentar al que esté jugando. Todos tiramos para el mismo lado. Eso nos hace crecer y mejorar a todos en lo futbolístico y en lo grupal", confesó.

El defensor, sobre el final de la entrevista, se refirió a su continuidad en el club de Italia: "Hoy en día no pienso en ir a otro club. Mi cabeza está puesta en Udinese. Si el día de mañana llega a venir alguna oferta la voy a analizar, pero hoy estoy bien acá y con la Selección Argentina".

