El Kun Agüero anunció la semana pasada su retiro prematuro del fútbol profesional luego de presentar una afección en el corazón y ya comenzaron las especulaciones sobre su futuro. En las redes sociales rápidamente su nombre se hizo tendencia ya que los hinchas comenzaron a pedir que integre el cuerpo técnico de la Selección Argentina luego de haber ganado este año como futbolista la Copa América en Brasil. Es por eso que Roberto Ayala, quien integra el equipo de trabajo de Lionel Scaloni, habló sobre esta posibilidad.

+Javier Mascherano opinó sobre el Mundial de Qatar 2022: Messi, Argentina y la organización

"Nos pone triste una noticia de este calibre. Primero está la salud de la persona y hay que acompañar. El Kun es jugador de la Selección. Aún no hemos pensado nada, no sé si el técnico lo tiene en mente pero se charlará y en un futuro veremos qué decidimos hacer. Por ahora vamos a acompañarlo y sostenerlo", expresó el ex defensor en diálogo con TNT Sports.

+Gracias por tanto, Kun: los mejores momentos en la carrera de Sergio Agüero

A su vez, se mostró feliz luego de haber logrado con la Albiceleste el objetivo que se propusieron para los últimos meses de este año: "Hemos conseguido clasificar al Mundial de Qatar 2022 y nos llega de alegría y compromiso".

+Argentina empató con Brasil en las Eliminatorias y de esta forma clasificó a Qatar 2022

Sergio Agüero habló sobre su futuro

El ex delantero viajó desde España hasta Argentina y fue entrevistado por TN: ”Vine a pasar la Navidad, ahora no tengo pensado nada sobre lo que voy a hacer. No sé cuánto me quedó, vengo de vacaciones, esa es la realidad". Y agregó: "Sería lindo viajar con la Selección. Todavía no tengo pensado nada, pero siempre los voy a estar acompañando".

El Kun, para finalizar, habló sobre su salud: "Me siento bien de salud, estoy tranquilo. Está todo bien pero hablar de esto otra vez no creo".

+El Kun mano a mano con TN